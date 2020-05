Corona is lang niet het enige probleem voor Floriade 2022

De Floriade van 2022 dreigt een molensteen te worden om de nek van Almere. De corona-uitbraak is niet het enige probleem, blijkt uit een donderdag gepresenteerd rapport.

Zal Almere inmiddels spijt hebben van zijn kandidatuur voor de Floriade van 2022? De euforie na de toewijzing van het evenement is acht jaar later ver te zoeken. De internationale tuinbouwtentoonstelling dreigt in plaats van een bloemenkrans een molensteen te worden om de nek van Almere, dat zich over twee jaar als groene stad van de toekomst aan de wereld wil presenteren.

De werkzaamheden voor de Floriade, die al in volle gang zouden moeten zijn, liggen vanwege de coronacrisis stil. De tuinbouwsector krijgt zware klappen en er kunnen ook geen contracten worden gesloten met buitenlandse delegaties.

Maar het kán nog, was de boodschap die verkenner Harry van Doornmalen donderdag achterliet bij de gemeenteraad. Van Doornmalen bracht in de afgelopen weken de verschillende opties in kaart, en de gevolgen daarvan voor begroting en aanzien van Almere.

Afblazen betekent schade voor Almere

Uit de vier beschikbare scenario’s (afstel, uitstel, een lichte variant of het evenement toch gewoon in 2022 houden) koos hij doorzetten als het gunstigste – vooral omdat de andere opties nog ongunstiger zijn. Het afblazen van het evenement zou Almere in grote problemen brengen, omdat er al 35 miljoen euro in het evenement is gestoken en er waarschijnlijk nog schadeclaims volgen van partijen die zich contractueel hebben verbonden aan de Floriade.

Voorop staan dan waarschijnlijk de ontwikkelaars van de nieuwe wijk Hortus die op het Floriadeterrein aan het Weerwater moet verrijzen. De tuinbouwtentoonstelling moet de 700 woningen extra glans geven en een prachtige omgeving. Als het evenement wordt afgeblazen, blijft er een donkere wolk van mislukking hangen boven de groene daken.

Ernstig voor Almere is ook de reputatieschade voor de stad in binnen- en buitenland, als organisator die er als eerste gemeente niet in slaagde om een editie van het tienjaarlijkse evenement te organiseren. Dat zou na alle ronkende plannen een internationale afgang zijn, ook al zou corona debet zijn aan het fiasco.

Alarmerend

Uit het rapport dat de consultants van Andersson Elffers Felix met het advies meestuurden, staan passages die een somber beeld geven van de organisatie tot nog toe. Zoals de droge mededeling dat de bv die de Floriade organiseert tijdens het schrijven liet weten te rekenen op veel minder sponsorgeld dan gepland: 2 in plaats van 10 miljoen.

Alarmerend is het gebrek aan eensgezindheid bij partijen die partner zijn en de uitgesproken twijfel over de haalbaarheid van het evenement in de huidige vorm. De gemeenteraad denkt verdeeld over de Floriade, en uit opiniepeilingen de afgelopen jaren blijkt dat ook een meerderheid van de Almeerders niet bepaald staat te springen van voorpret.

Er wordt openlijk geklaagd over een gebrek aan centrale regie. Dat mag het stadsbestuur zich aantrekken, en de lokale politiek. Bestuurder Jan Hoek is de vierde wethouder in vier jaar tijd die verantwoordelijk is voor de Floriade. Ook op andere plekken in de organisatie haakte een aantal topambtenaren en directeuren af.

Misschien zit daar de werkelijke achilleshiel van de Floriade. Een sterke organisatie kan, gesteund door een sterk stadsbestuur, veel problemen overwinnen. Maar hoe is het mogelijk dat na acht jaar voorbereidingen de consultants constateren, in het vertrouwde jargon, dat bij betrokken partijen het gevoelde eigenaarschap voor het geheel dun is?

Het college van Almere wil de komende twee weken onderzoeken of de problemen die de verkenner in zijn advies noemt, binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost. Het valt niet uit te sluiten dat de conclusie eind mei luidt dat het op deze manier toch niet gaat lukken. En dat ligt niet alleen aan de coronamaatregelen.