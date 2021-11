Corona-experts: overweeg langere kerstvakantie voor basisscholen

Boosterprik voor leraren?

Nu het aantal besmettingen van kinderen op basisscholen stijgt, zouden leraren voorrang moeten krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. Met die suggestie komt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Door de coronacrisis en de al bestaande lerarentekorten is het geen sinecure om de schooldeuren open te houden. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ziet voor dit probleem meerdere oplossingen, waaronder een snelle extra vaccinatie voor onderwijspersoneel.

Van Haren: “Inmiddels begint de vraag wel weer op tafel te komen of onderwijspersoneel voorrang moet krijgen bij het uitdelen van de boosterprik. Dat is voortschrijdend inzicht en als corona verder om zich heen grijpt, wordt het onvermijdelijk.”

Ook onderwijsvakbond AOb vindt dat de urgentie van aanvullende vaccinaties voor onderwijspersoneel toeneemt. Voorzitter Tamar van Gelder: “De gedachte aan een derde boosterprik komt nu wel steeds dichterbij. We willen zorgen dat onderwijs zo veel als mogelijk door kan gaan en er geen leerlingen de dupe worden. We hebben immers al te maken met een tekort aan leraren en de griep die rondwaart.”

Jonge kinderen zitten tegenwoordig regelmatig noodgedwongen thuis, omdat medeleerlingen besmet zijn met corona. Ook de leraar is in zo’n brandhaard relatief vaak de klos, hoewel het leeuwendeel gevaccineerd is.

Dat tonen de RIVM-cijfers ook aan: van alle positieve testuitslagen sinds de start van de crisis van mensen tussen de 18 en 69 jaar is 5,6 procent werkzaam in het onderwijs of de kinderopvang. Terwijl van alle werkende Nederlanders maar zo’n 3,4 procent in deze sector een baan heeft.