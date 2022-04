Corona, energiecrisis en oorlog: faillissement dreigt voor honderdduizenden ondernemers

Lege winkelstraat door de lockdown. Honderdduizenden ondernemers kampen met grote schulden. Beeld SOPA Images/LightRocket via Getty

Een op de zeven ondernemers kampt niet alleen met zware schulden, maar ervaart bovendien emotionele problemen, zo blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 5000 bedrijven. Van de respondenten (1135) zegt 20 procent ‘geen controle’ meer te hebben over het bedrijf. De uitkomsten zijn het resultaat van twee jaar coronacrisis en meer recent de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis.

Hans Klein Swormink, programmamanager ‘Zwaar weer’ bij de KVK, verwacht dit jaar een ‘substantiële toename’ van het aantal faillissementen en bedrijfssluitingen. Het gaat om 200.000 tot 220.000 bedrijven.

Door de coronasteun bleven veel bedrijven de afgelopen twee jaar overeind, maar economen voorspelden al een inhaaleffect zodra de financiële hulp zou stoppen. Daar lijkt het nu op, zegt Joris Knoben, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De steun verlengen is volgens Knoben geen optie: “Het is niet goed als je bedrijven die soms voor corona al niet levensvatbaar waren, eindeloos blijft redden.”

Horeca, cultuur of evenementen

Voor de nationale economische groeicijfers voorziet Knoben ‘geen grote gevolgen’. “Het gaat in veel gevallen om ondernemers in horeca, cultuur of evenementen. Die leggen macro-economisch niet zoveel gewicht in de schaal.”

De sociale en persoonlijke drama’s achter deze faillissementen wil Knoben niet bagatelliseren: “Als ik in het onderzoek lees dat 27 procent van de ondernemers het gevoel heeft er helemaal alleen voor te staan, dan raakt die eenzaamheid mij enorm.”

Hij zou niet kiezen voor een nieuw financieel steunpakket, alleen al omdat dat praktisch amper uitvoerbaar is. “Kwijtschelding van schulden bij de Belastingdienst kun je niet generiek doen. Dat zou maatwerk zijn, maar hoe bepaal je wie daar wel recht op heeft en wie niet? Veel ondernemers hebben geld geleend bij familie en vrienden. Wat doe je daarmee?”

Eerder beloofde het kabinet zich al in te spannen voor ‘in de kern gezonde bedrijven’. Voor andere ondernemers in nood komt er betere informatie en extra begeleiding bij schuldsanering, faillissement, bedrijfsbeëindiging of een heroriëntatie naar een nieuwe toekomst.