Corona en stikstof nekken opening Lelystad Airport

Lelystad Airport. Beeld ANP

Woensdag had Lelystad Airport haar derde verjaardag moeten vieren, als de oorspronkelijke planning werkelijkheid zou zijn geworden. Dat wordt op zijn vroegst 1 november 2021, wat betekent dat het uitstel per saldo twee jaar kost. Het beoogde gebruik van Lelystad, door vakantievliegers, speelt immers vooral in het zomerseizoen.

Het is opnieuw politiek oponthoud. Alleen het eerste uitstel – van 1 april 2017 naar 1 april 2018 – had een andere oorzaak. Dat werd veroorzaakt door een tekort aan luchtverkeersleiders – volgens sommigen een uitvloeisel van een beloningsdiscussie bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Nadat vervolgens bleek dat er in de berekeningen voor de milieurapportages van Lelystad fouten waren gemaakt, werd ook een jaar later de deadline gemist.

Vorig jaar kwam niet uit, omdat de tot in de coalitie verdeelde politiek niet toe was aan de besluitvorming over het omstreden veld. Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport, ging er wel vanuit dat de opening dit jaar zou plaatsvinden, omdat de luchthaven al sinds drie jaar aan zijn eigen groeigrens van een half miljoen vluchten zit.

Overbodig

Maar dat was voor corona. Schiphol liet maandag weten dat het in het minst erge geval rekening houdt met een daling van het aantal passagiers en vluchten met tenminste een kwart. Dat maakt Lelystad dit jaar overbodig.

Of viermaal scheepsrecht wordt voor Lelystad, is onzeker. In De Tweede Kamer gingen, ook in de coalitie, al veel stemmen op om de opening uit te stellen tot 2023. Dan is LVNL helemaal klaar met een cruciale herindeling van het luchtruim, waardoor het vliegverkeer van en naar Schiphol is ontrafeld met dat van Lelystad. Dat voorkomt de in Overijssel gewraakte ‘laagvliegroutes’.

Het uitstel geeft volgens luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen ook tijd vrij om verder onderzoek te doen naar de stikstofproblematiek door het vliegveld. Vorige maand bleek dat in de berekeningen de stikstofproblematiek voor natuurgebieden dichterbij de luchthaven is onderschat en voor natuur verder weg juist overschat.

Concurrentieregels

Ook is er nog altijd geen politiek akkoord over de voorwaarden waaronder het vliegveld gebruikt kan worden. Een meerderheid van de Kamer wil nog altijd uitsluitend vliegverkeer dat van Schiphol wordt verdreven van Lelystad gebruik maakt, maar dat mag volgens de Europese Commissie niet volgens de concurrentieregels. Dat betekent dat er ook andere luchtvaartmaatschappijen van Lelystad gebruik moeten kunnen maken.

Voor Schiphol betekent uitstel een nieuwe finale klap. De luchthaven heeft al 90 miljoen in de uitbreiding van het veld gestoken en moet de bijbehorende organisatie nu overeind houden. Hetzelfde geldt voor LVNL die sinds eind vorig jaar de toren van Lelystad bemand voor verkeersvluchten die er nu niet komen. Wel wordt het vliegveld als vanouds gebruikt voor zaken- en sport vluchten, alhoewel ook die door de coronacrisis ernstig zijn teruggelopen.

“Er is in de afgelopen jaren keihard gewerkt om de luchthaven gereed te krijgen voor openstelling,” aldus directeur Hanne Buis van Lelystad Airport. “Dat is gelukt, mede dankzij de goede samenwerking met alle partners én de regio. Nu zijn de coronacrisis en de grote economische onzekerheid de grootste zorg.”

Natuurvergunning

Dinsdag is wel de benodigde Natuurvergunning voor het vliegveld formeel aangevraagd. “Het is van het grootste belang dat de besluitvorming in de Tweede Kamer nu zo snel mogelijk wordt afgerond. Daarmee wordt perspectief geboden aan de luchtvaart en aan de regio.”

De politiek reageert begripvol. “Het besluit van het kabinet om Lelystad Airport voorlopig niet te openen is het enige juiste en terechte besluit,” zegt CU fractievoorzitter Eppo Bruins. “Er zijn nog zoveel vragen over de effecten van Lelystad Airport op de natuur, bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid stikstof. De commissie die hierover gaat, bevestigt nu wat we al langer vermoedden: dat de berekeningen over die milieueffecten niet goed zijn uitgevoerd.”

Bruins blijft, onder de juiste voorwaarden achter opening staan. “De afspraken die over het vliegveld zijn gemaakt zijn gelukkig helder. Lelystad mag geen nieuwe, zelfstandige luchthaven worden, maar alleen Schiphol ontlasten. Met de huidige situatie van de luchtvaart en de eisen die de Europese Commissie stelt aan de verdeling van vliegtuigen over verschillende luchthavens, is het maar zeer de vraag of dat wel haalbaar is. Ook daar moet opnieuw naar worden gekeken.”

“Er moet een streep door Lelystad Airport. Het is nu glashelder dat het vliegveld gewoon een natuurvergunning nodig heeft,” zegt een woordvoerder van Greenpeace. “Laat uitstel ditmaal afstel zijn. Een nieuw vliegveld openen middenin de klimaatcrisis is gekkenwerk. We hoeven niet tot 2021 te wachten om die knoop door te haken.”