Corona eist al bijna 10.000 levens, en dat is nog niet het einde

Het coronavirus heeft in Nederland tot dusverre voor bijna 9500 doden gezorgd, vooral onder ouderen. Daarmee is de oversterfte groter dan de griepepidemie van 2017-2018, die 8885 mensen het leven kostte.

Dat meldt Demos, een publicatieplatform over bevolking en samenleving dat wordt uitgegeven door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Tussen 6 maart en 25 mei rapporteerde het RIVM 5830 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Dat is echter een onderschatting. In de betreffende periode overleden aanzienlijk meer mensen dan het gemiddelde van 2900 per week.

Die oversterfte komt uit op ongeveer 9450, aldus het artikel op de website van Demos. Aangezien er nog meer dan 200 coronapatiënten op de intensive care liggen en ongeveer 45 procent van de ic-patiënten komt te overlijden, zal het aantal coronadoden verder toenemen.

Meer doden dan tijdens griepepidemie 2017-2018

Daarmee zorgt de coronapandemie nu al voor meer sterfgevallen dan de griepepidemie van november 2017 tot april 2018, waarbij 8885 doden te betreuren waren. Die zorgde toen voor de hoogste oversterfte in het decennium. Ook destijds was er grote druk op de spoedeisende hulpposten en ic-bedden, al overtreft de coronapandemie ook op dit vlak de griepepidemie.

Bovendien: als er een tweede corona-uitbraak komt zonder dat er een vaccin of geneesmiddel is, zal het aantal coronadoden verder oplopen. Naar verwachting zal de coronapandemie sowieso nog meer slachtoffers vergen. Mogelijk is herstelde coronapatiënten een korter leven beschoren, of sterven er de komende jaren meer mensen als gevolg van het feit dat de Nederlandse zorg tijdelijk alleen was afgestemd op coronapatiënte

De effecten van het SARS-CoV-2-virus op de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders is gering. De levensverwachting voor mannen is 80,5 jaar, voor vrouwen is dat 83,6 jaar. Uitgaande van de totale coronasterfte van 9.450 daalt de levensverwachting vanwege het coronavirus voor mannen met 195 dagen, voor vrouwen is de daling 155 dagen.