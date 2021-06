Corona-actie voor Suriname: ‘Mensen uit Nederland moeten weten wat daar speelt’

In Suriname geldt code zwart in de ziekenhuizen. Beeld ANP

Door het oplopend aantal besmettingen is in Suriname een volledige lockdown van kracht. De crisis op de ic-afdelingen is moeilijk onder controle te krijgen vanwege tekorten aan zorgpersoneel, medicijnen en hulpmiddelen.

“We maken ons ernstig zorgen over de huidige gezondheidssituatie in Suriname, vertelt voorzitter Jeffrey Liong-A-Kong van Dat Ding van Ons. “Het is belangrijk dat mensen uit Nederland ook weten wat er in Suriname aan de hand is. Het hoeft maar een klein bedrag te zijn, maar zo kan iedereen een steentje bijdragen.”

Onderdeel van de actie is een veiling waar mensen een lunch kunnen winnen met met inspirerende Surinaamse Nederlanders, zoals de comedians Jeffrey Spalburg en Jörgen Raymann.

Vrijdag vertrok een team van zorgmedewerkers naar Paramaribo om te helpen bij de coronabestrijding. Tijdens de livestream wordt gebeld met de chirurg Chander Mahabier. Hij zal vanuit Suriname vertellen over de grote uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan. “Zo wordt de ernst van de situatie zichtbaar bij de mensen thuis op de bank,” vertelt Liong-A-Kong. Daarnaast wordt de impact van corona op kinderen belicht door een onderwijzeres.

De livestream is donderdag 17 juni van 20:00 tot 21:30 uur te volgen op het YouTube kanaal van Dat Ding van Ons.