Corendon wil hoe dan ook door Sunweb worden overgenomen

Een Boeing 737 van Corendon Airlines. Beeld AFP

“Ik kan me best voorstellen dat ze niet blij zijn dat er een coronacrisis tussendoor is gekomen. In de huidige omstandigheden zou deze overeenkomst niet zijn gesloten en dit bedrag niet betaald zijn.”

Topman Steven van der Heijden van Corendon, nummer drie op de Nederlandse reismarkt, is strijdvaardig. Dat Sunweb - nummer twee - dagen nadat monopolieagent ACM de overname van zijn reisbedrijf goedkeurde de stekker er uit trok, heeft hem overvallen.

“Het was duidelijk dat de koper aanhikte tegen afspraken die voor de coronatijd zijn gemaakt,” zegt Van der Heijden. “Maar die zijn waterdicht en coronaproof. Er is geen sprake van een voorbehoud voor economische crises of overheidsingrijpen. Dat hebben we bewust eruit gehouden en daar is de koopprijs ook op berekend. In de reiswereld is ieder jaar wel iets aan de hand. Of er barst een vulkaan uit, of er is ergens een staatsgreep, een vluchtelingencrisis. Het kan niet zo zijn dat zoiets gebeurt en de koper zegt: wegwezen.”

Luchtvaartmaatschappij

Volgens Sunweb kan Corendon niet voor een vastgestelde datum aan alle voorwaarden voldoen. Het gaat daarbij om de zeggenschap over luchtvaartmaatschappij Corendon Dutch Airlines. Sunweb en Triton willen niet het risico lopen dat luchtvaartinspectie ILT na een overname zou eisen dat de nieuwe eigenaar een nieuwe vergunning moet aanvragen.

“Zij vinden dat uit een brief van ILT blijkt dat niet exact wordt voldaan aan de voorwaarden uit het contract,” zegt Van der Heijden. “Maar de inspectie zegt: er is geen nieuw businessplan nodig, geen nieuwe exploitatievergunning. De bv blijft dezelfde, alleen de eigenaar verandert. Maar die moet wel voldoen aan de EU-voorwaarden om de airline als Europese maatschappij te behouden.”

Dat betekent dat aandeelhouders voor tenminste 50 procent uit Europa moeten komen. Sunweb is formeel in Zwitserland gevestigd, eigenaar Triton is Zweeds/Duits maar kent ook grootaandeelhouders van buiten de EU. “Die Europese regels kunnen geen verrassing zijn. Zij hebben meer dan genoeg tijd gehad om dat op te lossen. Als het al een probleem is, dan is dat in ieder geval niet aan ons te wijten.”

Sunweb laat in een verklaring ook doorschemeren dat het zonder Corendon grotere kansen heeft om de coronacrisis door te komen. “Covid-19 heeft een aanzienlijke impact gehad op de hele reisindustrie. Sunweb Group is getroffen maar heeft het voordeel zon- en skivakanties aan te bieden met lage vaste kosten omdat het geen vliegtuigen of hotels bezit.” Corendon bezit juist wel een eigen vloot vliegtuigen en baat eigen hotels uit.

Reisinfarct

Maandag staan de twee voor de rechter in een kort geding dat door Corendon is aangespannen. “Wij vragen de rechter om de overname te laten doorgaan, de aandelen af te laten nemen en het geld over te maken.”

Van der Heijden vermoedt dat Triton om opportunistische redenen van de deal af wil. Vanwege de coronacrisis en het bijbehorende reisinfarct zijn immers overal in Europa kleinere reisbedrijven voor een appel en een ei op te kopen. “Voor hetzelfde geld kunnen ze elders voor een koopje een heleboel reisorganisaties kopen.”

Of dat voor Sunweb de beste oplossing is, betwijfelt hij. “Als we niet samengaan, houden ze met ons nog altijd een grote concurrent, in een moeilijke markt. Je kunt, vooral in deze tijd toch beter samenwerken om de problemen door te komen.”

Ook als de overname definitief niet doorgaat kan Corendon, waar onder meer in het hoofkantoor onder de rook van Amsterdam ruim 400 mensen werken, op eigen benen verder. “Vóór corona waren we goed winstgevend. Het streven blijft wel om te verkopen aan een grotere partij, maar dan wel een strategische overname om een groter Europees reisbedrijf te vormen.”

Reizen wordt goedkoper

Corendon, dat vorig jaar ruim een half miljoen euro omzette, koos destijds voor een overname omdat het steeds lastiger werd om tegen reisgiganten als TUI (omzet vóór corona: 20 miljard) op te boksen, die wereldwijd hotelkamers en vliegtuigstoelen wegkapen. “Dat zal de komende jaren geen groot probleem zijn,” verwacht Van der Heijden. “Er is de komende tijd geen gebrek aan goede hotels of vliegtuigstoelen. We hebben het geluk dat de Boeing 737 Max binnenkort weer mag vliegen. Er komen honderden extra vliegtuigen bij.”

“Wat boekingen betreft, zijn we al aan het einde van de tunnel. We hebben lang getwijfeld over een Black Friday-actie, maar hebben die toch doorgezet. We zijn al totaal verrast door de animo voor vakanties volgend jaar zomer. Er breken alweer betere tijden aan nu de komst van coronavaccins in aankomst zijn. Reizen worden een stuk goedkoper, olie is goedkoper, hotels zijn goedkoper. Het wordt feest voor mensen om op vakantie te gaan.”