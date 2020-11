Coördinatoren Jongerenpartij FvD uit functie na antisemitische uitingen

FvD-voorman Thierry Baudet met de voorzitter van de jongerenafdeling Freek Jansen. Beeld Hollandse Hoogte/Robin Utrecht

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben, meldde Het Parool zaterdag. Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van deze krant, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.

Het JFvD-bestuur zegt geschrokken te zijn van het artikel en uitgebreid gesproken te hebben met de betrokkenen. Die zouden de beschuldigingen ‘verre van zich werpen’, afstand nemen van de aantijgingen en stellen dat het gaat om citaten die uit de context zijn gehaald. JFvD-voorzitter Freek Jansen: “Ik wil benadrukken dat racistisch en antisemitisch gedachtegoed geen plaats heeft in onze vereniging. We staan achter het verkiezingsprogramma van FvD en dus NIET achter de zaken waarmee we nu in verband worden gebracht.”

Het bestuur heeft Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd een onderzoek te starten ‘om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen’.