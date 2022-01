Coördinator Wolvenmeldpunt: ‘Schiet wolven niet af, maar bescherm schapen beter’

Een wolf op de Veluwe, vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. De hobbyfotograaf kwam een zeldzame roedel met vijf wolven tegen tijdens een wandeling op de Veluwe. Wolven laten zich in Nederland bijna nooit zien in groepsverband. Beeld ANP

“Iedereen die kippen heeft, vindt het heel normaal om ze ’s nachts in een ren achter gaas te beschermen tegen vossen en steenmarters. Zo zouden ook schapenhouders hun dieren tegen de wolf moeten beschermen. Dat kan met hekken, schrikdraad of honden. Op die manier leer je wolven dat het geen zin heeft om achter schapen aan te gaan,” zegt de ecoloog die werkzaam is bij de Zoogdiervereniging.

Wolven moeten afgeschoten mogen worden als ze in bepaalde regio’s te veel schade aanrichten, staat in een resolutie die dinsdag wordt besproken in het Europees Parlement. De wolf is nu in heel Europa beschermd. In Europa leven inmiddels meer dan 20.000 wolven, die in toenemende mate schade en overlast veroorzaken. Volgens SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen begint het in Nederland ‘uit de hand te lopen’. Zo wijst hij op een incident in oktober waarbij op de heide tussen Nunspeet en Elspeet een kudde met herder op klaarlichte dag door een wolf werd aangevallen.

In Nederland leven nu naar schatting vijftien tot twintig wolven. De meeste in een roedel op de Veluwe, waar al drie jaar jongen zijn geboren. In Drenthe lijkt sinds kort een wolvenkoppel neergestreken. Ook in Zuidoost-Brabant woont een wolf, en daarnaast duiken er regelmatig rondzwervende jongen op die op zoek zijn naar een eigen leefgebied. Zelfs in badplaats Renesse werd in december een wolf gespot.

Meer dan duizend schapen gedood

In november doodden wolven in Nederland 79 schapen en een kalf. Sinds de wolf in 2015 zijn herintrede deed in Nederland, zijn ruim duizend gedode schapen gemeld, plus enkele geiten, kalveren en alpaca’s. Die incidenten zijn voor de eigenaren van de dieren natuurlijk heel vervelend, beaamt Hugh Jansman, dierecoloog bij Wageningen Environmental Research. “Maar in het grote plaatje valt de schade die wolven veroorzaken in Nederland erg mee. Zo worden alleen al op de Veluwe jaarlijks 18.000 herten, wilde zwijnen en reeën afgeschoten.”

Jansman, die al jarenlang onderzoek doet naar wolven in Nederland, wijst erop dat eigenaren van doodgebeten dieren hun schade vergoed krijgen door de overheid. In 2020 ging het om 73.878 euro. Dat is slechts 0,2 procent van de ruim 31 miljoen euro schade die door wilde dieren is veroorzaakt. Veruit de meeste ‘faunaschade’ wordt veroorzaakt door ganzen. Nu roept een uiteengereten schaap natuurlijk meer emotie op dan een kaalgevreten weiland. Maar in dat licht wijst Jansman erop dat jaarlijks naar schatting 5000 tot 14.000 schapen worden doodgebeten door honden en vossen. “Daar halen mensen hun schouders over op. Als de dader een wolf is, bellen ze de krant.”

Subsidies

Het afschieten van een wolf die in een bepaald gebied schapen doodt, lost het probleem niet op, zegt ook Jansman. “Wolven leggen zulke grote afstanden af. Als je er één doodschiet, heb je binnen no time te maken met de volgende. Tenzij je ze allemaal bij de grens afschiet. Maar die tijd ligt achter ons. De wolf is beschermd. We hebben ermee te leren leven.”

Politici kunnen zich beter bezighouden ‘met de vraag hoe we de schade van wolven richting nul kunnen brengen’, stelt Lelieveld. “Voor preventie, zoals het bouwen van omheiningen, zijn subsidies beschikbaar, maar die worden nauwelijks benut. De overheid zou daarover actiever moeten communiceren. Train schapenhouders hoe ze met de wolf moeten omgaan.”[kader] Europa: Tienduizenden dode schapen

Het wolvenprobleem is in verschillende Europese landen al oneindig veel groter dan Brussel beseft. De wolf, en in sommige landen ook de beer, dreigt met zijn stormachtige opkomst een regelrechte leegloop van het platteland te veroorzaken. Herders in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk en Roemenië durven al maanden de bergen niet meer in.

“Hun kuddes worden aangevallen waar ze bij staan. Sterker: de wolven zoeken ze thuis op,” aldus de Italiaanse Lega-Europarlementariër Mara Bizzotto. “Ik heb al honderden foto’s van uiteengereten dieren naar de Commissie gestuurd.”

Bert-Jan Ruissen (SGP) dacht gistermiddag in de landbouwcommissie van het Europese Parlement indruk te maken met 80 dooie schapen in één maand in Nederland, maar nogal wat collega’s overtroefden hem met gemak: meer dan 11.000 dode schapen in Spanje, meer dan 12.000 in Frankrijk, allebei in een jaar, en in Roemenië in een half jaar tijd 1500 oproepen van aangevallen herders en kuddes, door wolven en beren samen. “Wij hebben 10.000 herders nodig, maar we vinden ze niet,” aldus een Franse Europarlementariër. “Straks hebben we wel wolven, maar geen eten meer.”

Het Parlement debatteert wellicht in maart plenair over de wolf. De uitslag daar durft voorlopig niemand voorspellen.