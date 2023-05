Consumentenbond wil dat Google elke Nederlandse gebruiker een schadevergoeding betaalt

Beeld MediaNews Group via Getty Images

De organisaties vragen het bedrijf om hier per direct mee te stoppen en alle Nederlandse gebruikers een schadevergoeding te betalen. Anders beginnen de twee belangenclubs een rechtszaak.

De Consumentenbond kreeg in maart in een vergelijkbare zaak tegen Facebook al gelijk van de rechtbank in Amsterdam.

Volgens SBP-voorzitter Ada van der Veer zijn de overtredingen van Europese en Nederlandse privacywetten door Google ongekend. “Vrijwel iedereen in Nederland wordt erdoor geraakt,” voegt Consumentenbonddirecteur Sandra Molenaar toe. De privacyproblemen zitten onder meer in de locatiegegevens en data over online-activiteit die Google bijhoudt. “Zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen,” stellen de organisaties.

De belangenclubs vragen consumenten nu om zich bij de schadeclaim aan te sluiten, om zo sterker te staan in hun zaak. Iedereen ‘die vanaf 1 maart 2012 op enig moment producten of diensten van Google heeft gebruikt en in Nederland woonde’ moet voor de vergoeding in aanmerking komen. Als Google toch doorgaat met de vermeende wanpraktijken zeggen de Consumentenbond en SBP naar de rechter te stappen.

Zonder toestemming voor advertenties gebruikt

Een woordvoerder van Google zegt privacyklachten zeer serieus te nemen en SBP vorig jaar september om meer details te hebben gevraagd. Maar daar is geen reactie op gekomen, aldus de zegsman. “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de hoeveelheid data die onze producten gebruiken te minimaliseren en ze toch even nuttig te houden. Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om gegevens in accounts te beheren of te verwijderen,” legt hij uit.

In maart was de Amsterdamse rechtbank het met de Consumentenbond eens dat Facebook tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout is gegaan bij de verwerking van Nederlandse persoonsgegevens. Persoonsgegevens van Facebookgebruikers uit Nederland werden zonder toestemming gebruikt voor advertentiedoeleinden, maar dat mocht in dit geval niet volgens de wet.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, kreeg maandag van Europese privacytoezichthouders nog een boete van 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Het concern zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder te verzekeren dat de privacy van de gebruikers daar gewaarborgd zou zijn.

