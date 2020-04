Consumentenbond: veel volkoren producten zijn dat maar deels

Volkoren is gezonder. Beeld Shutterstock

“Veel fabrikanten gebruiken volkoren als verkooptruc op ongezonde producten met veel suiker of verzadigd vet,” zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

“Met volkorenclaims en graanhalmen op de verpakking proberen ze consumenten te verleiden. Die denken een gezonde keuze te maken, terwijl er vaak maar een klein deel volkorenmeel in zit. En hoeveel dat precies is, is vaak onduidelijk, zelfs als je de kleine lettertjes op de achterkant bestudeert. Fabrikanten moeten stoppen met die volkorenmisleiding en zich houden aan de richtlijnen van de NVWA.”

Warenwet

Volgens de Warenwet moet volkorenbrood altijd voor 100 procent uit volkorenmeel bestaan. Voor producten zoals crackers, beschuit, koekjes en pasta geldt een andere afspraak. Er mag alleen ‘volkoren’ zonder verdere toelichting op de verpakking staan als er 100% volkorenmeel is gebruikt. Als er ook bloem in zit, moet de fabrikant dat op de voorkant van de verpakking zetten. Daar moet dan duidelijk staan welk percentage volkoren is en welk percentage bloem.

In de praktijk zijn volgens de bond veel verpakkingen onduidelijk. “In LU mini crackers volkoren zit 57 procent tarwebloem en maar 38 procent volkorenmeel. Dit staat niet op de voorkant van de verpakking. Ook de Santa Maria tortilla with whole wheat bevat slechts 24 procent volkorengraan, wat alleen terug te vinden is in de ingrediëntenlijst op de achterkant. En de Liga BelVita softbakes chocolade met 5 volkorengranen vermeldt ook niet duidelijk op de voorkant dat er maar 10 procent volkorenmeel in zit en 25 procent bloem,” somt de bond enkele voorbeelden op.