Consumenten onwetend over afname korting collectieve zorgverzekeringen

Beeld ANP XTRA

Van de mensen met een collectieve zorgverzekering weet 90 procent niet dat de korting op de basisverzekering volgend jaar wordt teruggeschroefd van maximaal 10 naar 5 procent. Zo blijkt uit onderzoek door marktonderzoeksbureau Q&A in opdracht van vergelijkingsplatform Independer.

Twee derde van de Nederlanders heeft een collectieve verzekering, meestal via hun werkgever of bijvoorbeeld via hun gemeente. In juni 2018 kondigde minister Bruno Bruins voor Medische Zorg aan dat hij van die hoge kortingen af wil. Zorgverzekeraars verhogen volgens de VVD-bewindsman gewoon de oorspronkelijke premie en bieden dan een ‘gunstige’ nepkorting.

Verantwoordelijkheid

Minister Bruins erkent bij monde van zijn woordvoerder dat ‘de verlaging van de collectieve korting nog onvoldoende bekend is’. “Het is nu aan de verzekeraars om aan hun klanten te melden of zij al dan niet korting bieden komend jaar. Wij zullen er bij zorgverzekeraars op aandringen dat ze hierover zorgvuldig communiceren.’’

Voor mensen met een collectieve verzekering is die korting meestal juist de belangrijkste reden om voor die verzekering te kiezen, toont het onderzoek ook aan. Bijna de helft van die verzekerden overweegt over te stappen als hun korting op de basisverzekering wordt verlaagd.

Veel collectief verzekerden zijn te ruim verzekerd. Zo blijkt dat 36 procent geen fysiotherapie gebruikte, terwijl dat wel in hun aanvullende pakket zat. Meer dan een kwart van de verzekerden wil liever een beperktere verzekering, maar dat biedt hun collectief niet aan.

Wisselen kan lonen

“Iemand met veel aanvullende wensen kan in een collectief goedkoper uit zijn, maar anders kan het juist voordeliger zijn om een verzekering te zoeken die beter past bij je situatie,” zegt directeur van Independer Coen de Ruiter. Door over te stappen naar een ‘gewone’ individueel af te sluiten basisverzekering kan een gezin volgens hem ‘tot zo’n 200 euro per jaar besparen’. “Het mooie is dat de inhoud van iedere basisverzekering gelijk is, want die is wettelijk vastgelegd.”

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) raadt mensen aan om in december ‘echt heel goed naar hun zorgverzekering te kijken, zeker nu die collectieve korting minder wordt’. Woordvoerder Gabriëlla Bettonville: “Mensen moeten er niet automatisch van uitgaan dat de verzekering die ze nu hebben ook volgend jaar de goede is.’’

Op 12 november worden de zorgpremies voor 2020 bekendgemaakt.