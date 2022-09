Consument merkt voorlopig niks van dalende gasprijs, rekening blijft hard stijgen

Consumenten gaan, tenzij de overheid ingrijpt, voorlopig alleen maar méér betalen. Beeld ANP

Economen van Goldman Sachs, de gezaghebbende Amerikaanse zakenbank, sluiten niet uit dat de prijzen naar vooroorlogse niveaus dalen. De gasvoorraad is op orde en we verbruiken minder. Al in februari, als de winter mild is, kan de gasprijs gehalveerd zijn.

Maar dat klinkt leuker dan het is. Consumenten gaan, tenzij de overheid ingrijpt, voorlopig alleen maar méér betalen. “We hebben ook afgelopen maanden gas ingekocht voor heel hoge prijzen. Gas voor volgende week, volgende maand,” zegt Robert Portier van energiebedrijf Vattenfall.

Consumenten profiteren niet van daling

Dat gaat de consument voelen. Al per 1 oktober verhoogt Vattenfall de prijzen weer. Elektriciteit gaat van 25 naar 35 cent per kWh, gas van 1,47 naar 2,02 euro per kubieke meter. En dat zijn dan nog de prijzen voor de klanten die de loyaliteitsbonus van 25 procent korting hebben. Een gemiddelde Vattenfall-klant (2250 kWh stroom en 1200 kuub gas) gaat 75 euro per maand meer betalen, 250 in plaats van 175 euro.

Rianne de Voogt van Eneco tempert het optimisme over dalende gasprijzen. “Er zitten zoveel onzekerheden in het verhaal van Goldman Sachs. Hoe wordt de winter? Wat gaat Poetin doen? En de prijzen dalen nu wel vergeleken met twee weken geleden, maar we zitten nu nog steeds op het niveau van begin augustus. Nog steeds heel hoog. We kopen zo kort mogelijk in om onze klanten te kunnen laten profiteren van prijsdalingen maar niemand weet wanneer dat zal zijn.”

Grote onzekerheid

Ook energie-expert Jilles van den Beukel van the Hague Centre of Strategic Studies maant voor optimisme vanwege de grote onzekerheid. “Veel energieleveranciers passen hun tarief nu per drie maanden aan. Als de daling de komende maanden doorzet dan zie je dat pas terug in je variabele tarief vanaf 1 januari. In de tarieven van 1 oktober zie je terug wat er afgelopen maanden is gebeurd op de energiemarkt en daar zat ook die enorme piek in augustus in. De pijn is nog niet voorbij. Alleen de toename van de prijsstijging zal minder zijn en dat is wel goed nieuws voor consumenten.”

Hoeveel de energieprijzen nog zullen stijgen kan per energiebedrijf verschillend zijn. Hoeveel gas heeft een bedrijf al ingekocht? Veel of weinig? Energiebedrijven zwijgen uit concurrentieoverwegingen over hun inkoopstrategie. Volgens Van den Beukel kunnen energieleveranciers niet anders dan voor de korte termijn in te kopen. Langjarige contracten zijn te risicovol.

Essent past de prijzen in ieder geval per 1 januari 2023 aan, maar durft die datum niet te garanderen. Misschien moet het bedrijf wel eerder een aanpassing doen. En dat zal niet naar beneden zijn. Eneco schotelt alle klanten inmiddels iedere drie maanden een nieuw tarief voor en ook dat stijgt maar door.

Inkoopprijzen schommelen

De huidige tarieven die consumenten nu betalen zijn gebaseerd op de gemiddelde inkoopprijzen van maart tot en met juni en toen waren de gasprijzen ongeveer de helft van vandaag. Vanaf half juni gingen de prijzen andermaal hard omhoog.

In augustus piekte de gasprijs op bijna 350 euro per megawattuur, maar dat is nu weer gedaald tot minder dan 200 euro. En volgens de analisten van Goldman Sachs duikt deze prijs volgend jaar dus onder de 100 euro per megawattuur. Overigens is dat nog steeds vijf keer hoger dan voor de energiecrisis.