Consultatiebureaus schrappen controles; zorgen om welzijn van tieners

Beeld ANP XTRA

Jeugdartsen controleren preventief de ontwikkeling van kinderen, geven de vaccinaties, checken gehoor en zicht en houden hun welbevinden in de gaten. Ook kunnen ouders er terecht met al hun opvoedvragen.

Vooral controles van schoolkinderen en tussentijdse afspraken, waarbij bijvoorbeeld de lichamelijke ontwikkeling van kinderen wordt beoordeeld of peuters een oogtest krijgen, gingen in diverse regio’s niet door. Het onderzoek van 14- tot 16-jarigen is op de meeste locaties zelfs helemaal stilgevallen.



Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) noemt de uitval ‘risicovol’. “Je weet niet zeker of je dingen mist. Hoewel consultatiebureaus streven naar laagdrempeligheid weet je niet of iedereen zelf aan de bel trekt,” verklaart adviseur Elle Struijf. Ook de jeugdartsen zelf zijn er niet blij mee. “Ik maak me vooral zorgen om wat we missen bij de tieners. We zien nu niet of ze depressief zijn, niet lekker in hun vel zitten. Terwijl deze hele coronatijd zijn weerslag op deze groep heeft,” aldus Astrid Nielen, voorzitter van AJN Jeugdartsen Nederland.

Ander werk

Maar de consultatiebureaus zeggen niet anders te kunnen. Doordat de GGD druk is met coronateststraten en de coronabellijn moeten ook medewerkers van de consultatiebureaus ander werk doen. Bovendien is er op sommige plekken al een tekort aan personeel. Daarbij komt dat de vaccinaties van 14-jarigen wél doorgaan, maar de prikken niet meer in grote sporthallen gegeven kunnen worden. De tieners moeten één voor één op afspraak komen, waardoor het vaccineren meer tijd kost.

“We proberen zoveel mogelijk door te laten gaan, maar het kan gewoon niet altijd,” aldus Nielen. “En dan kijken we naar kinderen die de meeste risico’s lopen. We kennen onze gezinnen, dus die nodigen we wél uit. We hopen dat andere ouders, bij wie we denken dat het goed gaat, zelf aan de bel trekken bij problemen.” Ook proberen de consultatiebureaus ouders te bellen of afspraken te laten doorgaan via videobellen.

Het gros van de consultatiebureaus geeft de afspraken met baby’s en peuters voorrang. Zo zijn de hielprikjes altijd doorgegaan en moesten alle gehoortesten bij pasgeborenen wél worden ingehaald. Overigens betekende dat alleen in Amsterdam al dat duizenden baby’s alsnog zo’n test kregen en de consultatiebureaus zelfs in de weekends open waren.

Vaccinaties

Ook krijgen de meeste kinderen hun vaccinaties. Al ziet het NCJ dat er nog inentingen voor 4-jarigen ingehaald moeten worden. “Die zijn uitgesteld en hopen we na de zomer in te halen. Maar het is nog de vraag hoe we dat gaan doen,” zegt Struijf.



Hoewel Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer snapt dat de GGD’s onder druk staan, vindt ze het zorgelijk dat niet alle kinderen door de jeugdartsen worden gezien. “Er zijn in deze tijd al niet veel checks voor kinderen, omdat ze meer thuis zitten. Dan is juist een controle bij het consultatiebureau belangrijk. Zij kunnen signalen opvangen over de veiligheid van kinderen.” Gaat thuis alles goed? Zitten ze goed in hun vel? Worden ze gepest? Voelen ze zich neerslachtig, somt Kalverboer op. “We weten sowieso heel weinig van het effect van corona op de kinderen. Tieners zijn weinig naar school geweest. Wat doet dat met hun emotionele welzijn? Ik vind het moeilijk dat jeugdartsen nu een keuze maken in wie ze zien.”



De consultatiebureaus hopen na de zomervakantie ‘zoveel mogelijk regulier te draaien’. “Maar corona is niet voorbij en we hebben geen capaciteit om gemiste afspraken in te halen,” zegt Nielen.