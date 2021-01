Concert, theater en voetbal: eerste proeven met publiek op 15 februari

Beeld Pro Shots / Ron Baltus

Het gaat om uiteenlopende evenementen, van voetbalwedstrijden en een theatershow tot liveconcerten en festivals. Het doel is om informatie en data te verkrijgen over de besmettingsrisico’s op evenementen.

Bij de acht proefactiviteiten wordt gecontroleerd publiek toegelaten. De toeschouwers worden in aparte bubbels geplaatst en met behulp van elektronica worden hun bewegingen en contacten met anderen gemeten. Iedereen die meedoet, is vooraf negatief getest op corona. Voor de zekerheid worden alle deelnemers vijf dagen na het evenement opnieuw getest.

Guido Weijers

Bij het eerste evenement, het congres Back to Live in het Beatrix Theater, worden 500 mensen toegelaten. Het onderwerp van dat congres is de toekomst van de evenementenbranche. Vijf dagen later, zaterdag 20 februari, mogen in hetzelfde theater ook 500 mensen naar binnen bij een voorstelling van cabaretier Guido Weijers.

In datzelfde weekend mogen 1500 seizoenkaarthouders van NEC het voetbalduel met De Graafschap bijwonen. Een week later mag Almere City FC ook 1500 toeschouwers toelaten bij de thuiswedstrijd tegen Cambuur, eveneens in de Keuken Kampioen Divisie.

Data en locatie nog onbekend

Voor de andere vier evenementen worden op korte termijn de data en locaties bekendgemaakt. Daarbij gaat het om liveconcerten (indoor) en twee festivals (outdoor) die in samenwerking met Mojo en ID&T worden georganiseerd.

De gegevens die uit de proeven komen worden in samenwerking met onder meer universiteiten geanalyseerd. De evenementensector hoopt met die nieuwe kennis te kunnen aantonen dat ook in coronatijd evenementen veilig kunnen worden georganiseerd.