Complotdenker Micha Kat veroordeeld tot 28 maanden cel

Kat riep onder meer op tot geweld tegen de rechtspraak en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hij noemde bijvoorbeeld rechters ‘targets’. “Hij heeft voor lief genomen dat anderen zijn woorden letterlijk zouden nemen,” zei de rechter. Ook zou hij hebben opgeroepen RIVM-directeur Jaap van Dissel te ontvoeren en te bedreigen. “Ernstig,” noemde de rechter dit.

Complottheorieën

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat midden in de coronacrisis samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.

Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven te leggen. Van Dissel moest 24 uur per dag bewaakt worden, nadat via het Red Pill Journal zijn privéadres was uitgelekt.

De rechtbank neemt het Kat zeer kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. “Dat hij na het voordragen van de slachtofferverklaring van Van Dissel de RIVM-directeur als schuldige aanwees, is zeer kwalijk.”

Niet aanwezig

Kat werd in de zomer van 2021 opgepakt in Noord-Ierland en zat sindsdien in voorarrest. Een rechter in Dublin besloot eind augustus vorig jaar dat hij mocht worden overgeleverd aan Nederland. Raatgever en Knevel zijn eerder al veroordeeld en zaten hun straffen al uit. Kat en zijn advocaat waren dinsdag niet in de rechtbank aanwezig.

