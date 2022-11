Complotdenker David Icke naar rechter om inreisverbod

David Icke. Beeld Ryan Jenkinson / Getty Images

Icke had de IND gevraagd dit verzoek uiterlijk 17 november in te willigen. Maar die dienst zegt de maximale termijn van zes weken te zullen nemen voor de beoordeling van Ickes bezwaarschrift, tot eind december.

Mordechaï Krispijn van die organisatie geeft deze zaak een ‘aanzienlijke kans’ op succes, meldt hij vrijdag. Hij haalt daarbij ondersteunende toelichtingen aan van hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer en jurist Jeroen Pols. Volgens Krispijn is het inreisverbod juridisch niet overeind te houden en wordt de situatie voor Icke nijpend, omdat die schoonfamilie heeft in Nederland en de feestdagen eraan komen.

Icke zou op 6 november spreken op een demonstratie van Samen voor Nederland in Amsterdam. Een paar dagen daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. De Brit was al onderweg, maar maakte rechtsomkeert. Uiteindelijk werd er in zijn afwezigheid alsnog door zo’n duizend mensen geprotesteerd op de Dam.

Icke verspreidt onder andere ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een in de negentiende eeuw gepubliceerd pamflet, waarin wordt gesuggereerd dat Joden wereldwijd een geheime samenzwering vormen. Hij beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Tot zijn aanhangers in Nederland behoort Thierry Baudet, de oprichter van Forum voor Democratie.

