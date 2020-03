Commissie Donner: nog eens 1800 ouders moeten worden gecompenseerd

Beeld ANP

Dat stelt oud-minister Piet Hein Donner onder wiens leiding onderzoek is gedaan naar de fouten bij de dienst Toeslagen, adviseert donderdag nog eens 22 zaken te onderzoeken. bij die zaken zijn in totaal 1800 ouders betrokken. De ‘gewraakte werkwijze’ in de eerder onderzochte zaak, is volgens Donner ‘niet uniek’.

In dat eerdere onderzoek, dat dit najaar werd gepresenteerd, werd één dossier van de Belastingdienst onderzocht. In deze zogeheten CAF11-zaak werd gekeken naar vermoede fraude bij een kinderopvangbedrijf in Eindhoven. Alle 302 gezinnen die daar als klant waren ingeschreven, werden in 2014 ineens aangemerkt als fraudeur. Niet alleen liepen zij ineens honderden euro’s aan toeslag per maand mis, ook moesten ze de ontvangen kinderopvangtoeslag uit 2012 en 2013 terugbetalen.

Het gevolg was dat mensen opeens met een toeslagschuld van soms tienduizenden euro’s werden geconfronteerd. Bij de invordering werden dwangmiddelen als de gedwongen verkoop van huizen en de inbeslagname van huizen niet geschuwd terwijl bezwaarschriften soms pas na jaren werden beantwoord.

Over die zaak oordeelde Donner destijds snoeihard. De Belastingdienst had de ouders geen enkele kans gegeven onregelmatigheden te herstellen, regels werden door de fiscus met voeten getreden. De ouders moesten allemaal financieel gecompenseerd worden. De affaire koste toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën) uiteindelijk zijn baan.

De Eindhovense zaak stond niet op zichzelf. Er waren nog 169 van dergelijke CAF-zaken waarbij de belastingdienst onderzoek deed naar fraude naar kinderopvangtoeslag. Daarin waren zo’n 9000 ouders betrokken. Destijds zei Donner al te vermoeden dat ook daar grote fouten zijn gemaakt en dat het aantal gedupeerden dus niet tot de 302 gezinnen uit de CAF 11-zaak beperkt zou blijven .

Donner stelde donderdag bij de presentatie dat de meeste mensen niet in de problemen kwamen door de manier waarop de Belastingdienst hun zaken behandelde, maar doordat de wet te streng is. “De wetgever heeft de toeslag een alles of niets karakter gegeven.” Wie één foutje maakt, moet alles terugbetalen. “Politiek en opinie hadden alleen oog voor fraudebestrijding en eiste strikte handhaving.”

De commissie-Donner concludeerde eerder al dat de fouten konden worden gemaakt in een ‘politiek en bestuurlijk klimaat waarin fraudebestrijding voorop stond’. Het opsporingsteam, dat onder de afkorting CAF op pad werd gestuurd, werd opgetuigd in de tijd dat er in politiek Den Haag veel te doen was over de ‘Bulgarenfraude’ met toeslagen. Volgens de commissie paste het CAF ‘naadloos in de tijdgeest’ waarin naast strengere regelgeving ook werd aangesloten bij de wens vanuit de politiek om fraudeplegers hard aan te pakken.

Los van het rapport-Donner heeft ook de Auditdienst Rijk het handelen van de Belastingdienst onderzocht. Volgens journalisten van Follow the Money wordt in dat onderzoek geconcludeerd dat de fiscus extra kritisch keek naar aanvragen van kinderopvangtoeslag door mensen met een buitenlands paspoort. Dat zou in strijd zijn met het discriminatieverbod. De Belastingdienst heeft altijd ontkent dat dat is gebeurd.