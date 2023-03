Commerciële bureaus die bezwaar maken tegen WOZ-waardes kosten Amsterdam ruim 1 miljoen per jaar

Bezwaar tegen een WOZ-beschikking leidt in Amsterdam tot een gemiddeld tien procent lagere WOZ-waarde. Beeld ANP

Bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking kan leiden tot lagere belasting: in Amsterdam schommelt het percentage gegrond verklaarde bezwaren rond de 40 procent. Bij succesvolle bezwaarschriften daalt de WOZ-waarde gemiddeld met wel 10 procent. In 2019 maakten dan ook 18.245 Amsterdammers bezwaar tegen de WOZ-beschikking, het jaar erop waren dat er 19.626, in 2021 14.438 en voor 2022 staat de teller tot nu toe op 10.927.

Grosso modo blijft Amsterdam in deze jaren in de buurt van de landelijke trend: het percentage bezwaarschriften ligt tussen de 1,9 en 3,6 procent, terwijl landelijk het percentage uiteenloopt van 2,5 tot 3,2 procent. Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, kun je zelf doen, maar je kunt ook een bureau inhuren dat het voor je doet.

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) maakte deze week bekend dat hij maatregelen gaat nemen tegen dergelijke commerciële WOZ-bureaus. Gemeenten zijn namelijk steeds meer geld kwijt aan proceskostenvergoedingen: de totale kosten stegen van 12 miljoen euro in 2019 naar 18 miljoen in 2021 en dit is Van Rij een doorn in het oog. Hij wijst erop dat het groeiende aantal bezwaar- en beroepsprocedures een steeds grotere druk op de uitvoering van de fiscale wetgeving en de rechtspraak legt. “Gemeenschapsgeld vloeit zo weg naar commerciële partijen.”

Maar in hoeverre zijn die bureaus ook een Amsterdams probleem?

4 miljoen euro in drie jaar

In lijn met de landelijke trend wordt ook in Amsterdam de afgelopen jaren vaker gebruik gemaakt van de diensten van commerciële WOZ-bureaus. Landelijk steeg het gebruik van dergelijke bedrijven van 15 procent in 2015 naar 51 procent in 2022, in Amsterdam werd in 2019 in 25 procent van de gevallen door een WOZ-bureau bezwaar ingediend en dat steeg naar 45 procent in 2022.

Sinds 2020 is de gemeente meer dan vier miljoen euro kwijt aan procedures van commerciële WOZ-bureaus. In 2020 was Amsterdam 1.322.623 euro kwijt aan bezwaar- en rechterlijke procedures, in 2021 1.549.313 en in 2022 1.399.769, waarbij moet worden opgemerkt dat vorig jaar naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad de proceskostenvergoedingen zijn gestegen met 40 procent.

Bureaus niet effectiever dan burger

De cijfers van de gemeente Amsterdam zijn overigens niet bemoedigend voor deze bureaus: in de jaren 2019 tot en met 2022 zijn meer bezwaren goedgekeurd die rechtstreeks door burgers waren ingediend dan door een bureau.

Verrassend zijn deze resultaten niet: in 2020 concludeerde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, al dat commerciële WOZ-bureaus niet effectiever zijn dan willekeurige burgers die bezwaar maken tegen een beschikking. ‘Het ‘slagingspercentage’ van particulieren die zelfstandig bezwaar indienen, wijkt weinig af van dat van door NCNP-bedrijven (no cure no pay, red.) ingediende bezwaren,’ was de conclusie.

‘Geen rechtshulp ontnemen’

Waar sommige gemeentes actief hebben opgeroepen om direct bij hen bezwaar in te dienen als men het niet eens is met de WOZ-beschikking, ziet Amsterdam hiervan af. “Omdat wij Amsterdammers op geen enkele manier rechtshulp willen ontnemen, ontmoedigen wij het gebruik van NCNP’s niet actief,” zegt de woordvoerder van wethouder Van Buren (Financiën).

De gemeente Amsterdam wil de bureaus de wind uit de zeilen nemen door de bezwaarprocedure voor burgers te vergemakkelijken. “We willen steeds vaker vooraf in gesprek komen met bewoners en ondernemers, voordat men bezwaar maakt,” zegt de woordvoerder van wethouder Van Buren. “Voor volgend jaar kijken we ook hoe we het proces van bezwaar maken verder kunnen vergemakkelijken en komt er een nieuw taxatieverslag dat bewoners duidelijker informeert hoe we tot de WOZ-waarde van de woning zijn gekomen.”

