Commando Sil A. zou door justitie benaderd zijn voor ‘targeting operatie’ op Ridouan Taghi

Strafrechtadvocaat Michael Ruperti. Beeld Marc Driessen

Dat maakte zijn advocaat Michael Ruperti maandag bekend tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak die draait om ‘supercommando’ Sil A., een gedecoreerde militair die in Libanon, Afghanistan en Ivoorkust diende. Hij speelde een sleutelrol bij de oprichting van 102 compagnie, een eenheid die zich bezighoudt met speciale operaties in vijandelijk gebied.

Volgens het Openbaar Ministerie gleed hij af naar kringen rondom Ridouan Taghi. Justitie beschuldigt hem van wapenhandel. Hij zou 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs of onderdelen daarvan verhandeld hebben. Daarnaast wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 260 kilo cocaïne.

Het onderzoek naar Sil A. vloeit voort uit een onderzoek dat zich richtte op een criminele zakenpartner van Ridouan Taghi. Dit is een jeugdvriend van Sil A.

Dat hij steeds in verband gebracht wordt met Ridouan Taghi, steekt Sil A. Hij zegt Taghi niet te kennen. “Het interesseert mij niks wat Taghi doet,” stelde Sil A. maandag bij monde van zijn advocaat. “Maar ik heb er last van dat ik met hem in verband gebracht word. Door die suggestie krijg ik er mogelijk vijanden bij waardoor er gevaar voor mij kan ontstaan.”

Clandestien

Ruperti gaf namens zijn cliënt aan dat Sil A. in 2019 vanuit het Openbaar Ministerie benaderd is voor een zogenaamde ‘targeting operatie’ op Ridouan Taghi, die op dat moment nog voortvluchtig was. “Mijn cliënt kreeg in 2019 in Roosendaal bezoek van twee collega’s van Socom (het commando van de Special Forces van defensie). Ze vroegen hem vanwege zijn ervaring om mee te denken over een operatie, die toezag op het clandestien ophalen van Taghi, die op dat moment mogelijk in Iran of Dubai zat. Dit deden ze nadat ze een informele bespreking hadden gehad over ondermijning. Daarbij aanwezig waren een vrouwelijke officier van justitie, mensen van de Nationale Recherche, leden van de dienst speciale interventies (DSI), en mensen van de AIVD en de MIVD.”

“De gedachte was dat Taghi mogelijk in Iran maar zeker in Dubai zat,” aldus Ruperti. “Er is gezegd dat men het langs de diplomatieke weg ging proberen, maar als dat niet zou lukken, dat Taghi dan mogelijk clandestien opgehaald zou worden. Indien nodig zou Taghi direct geneutraliseerd moeten worden.” Bij die laatste term maakte de advocaat de vergelijking met het neutraliseren van Osama Bin Laden.

Ruperti stelde, namens zijn cliënt, dat die suggestie op weerstand stuitte bij de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). “ De MIVD zag grote problemen, zij zijn geen targeting-organisatie. Mijn cliënt heeft uitgelegd dat Iran het sowieso niet zou worden, omdat dat te gevaarlijk zou zijn.”

Verdediging neergelegd

Ruperti vertelde het verhaal om te illustreren dat zijn cliënt veelvuldig zijn vaardigheden en kennis deelde met de geheime diensten. Woensdag wees de militaire rechtbank in Arnhem het verzoek van Ruperti om vijf medewerkers van de AIVD en MIVD te verhoren als getuige af.

Daardoor zag de advocaat zich genoodzaakt om de verdediging van zijn cliënt neer te leggen. “Deze beslissing valt me zwaar,” aldus Ruperti. “Maar doordat de rol van de AIVD en de MIVD nu doelbewust buiten het strafproces wordt gehouden, zie ik geen effectieve mogelijkheid meer om de verdediging van mijn cliënt te voeren.”

De zaak tegen Sil A. is voor onbepaalde tijd aangehouden.