Commando’s diep geraakt na verlies collega bij schietpartij VS: ‘Hij stond voor zijn maten’

Het nieuws van het overlijden van een commando na een schietpartij in de Verenigde Staten is op de kazerne in Roosendaal keihard aangekomen. Beeld Ministerie van Defensie

“Hij was een supergoeie gast,” zegt Gijs Tuinman, drager van de Militaire Willemsorde die hem goed kent. “Hij stond voor zijn maten. Dit is heel triest.”

Volgens Tuinman ging er een schokgolf door de commandogemeenschap toen het nieuws bekend werd dat er een collega levensgevaarlijk gewond was geraakt. “Of het nu in vrije tijd is of niet, dat maakt niet uit. Commando’s zijn er om het goede te dienen en het kwaad te bestrijden. Dat is niet alleen tussen negen uur ’s morgens en elf uur ’s avonds. Je bent één van ons, was een van ons en blijft een van ons.” Ook Amerikaanse collega’s zijn volgens Tuinman diep geraakt.

Neergeschoten bij hotel

De commando overleed twee dagen nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag voor zijn hotel in Indianapolis werd neergeschoten. Ook twee andere collega’s raakten daarbij gewond, maar zij zijn bij kennis en aanspreekbaar.

De commando’s waren in de stad om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen in een speciaal daarvoor nagebouwd dorp, het Muscatatuck Urban Training Center. Elitetroepen uit de hele wereld komen hier om te trainen.

De schietpartij gebeurde buiten de training en in de vrije tijd van de militairen. Waarom iemand het vuur opende op de Nederlanders is nog niet duidelijk. De lokale politie zei dit weekend in een persbericht dat er Nederlandse militairen mogelijk elders in de stad betrokken waren bij een vechtpartij. De Amerikaanse politie doet onderzoek. Ook drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee zijn afgereisd om bijstand te verlenen indien nodig.

Verdriet

De kazerne in Roosendaal is in diepe rouw. “Iedereen weet in wat voor moeilijke operationele omstandigheden deze mannen soms moeten werken. Maar daar zijn ze voor geselecteerd en opgeleid. Als er dan na een training en door externe factoren zoiets extreem heftigs gebeurt, komt dit nieuws heel hard binnen,” zegt Bart de Graaff van het Korps Commandotroepen.

Zijn overleden collega, wiens naam het korps op verzoek van de familie niet bekendmaakt, stond altijd klaar voor anderen. “Dat zat gewoon in hem. Het is extra wrang dat het leven van deze collega dan op deze manier moet eindigen.”

Op de kazerne is maandagmorgen een minuut stilte gehouden. Ook is er een speciale ruimte ingericht waar commando’s een moment voor zichzelf kunnen hebben en worden met foto’s herinneringen opgehaald. Van alle kanten krijgt het korps hulp aangeboden om iets voor de familie te kunnen betekenen. Zij reisden na het incident afgelopen weekend direct naar de Verenigde Staten en waren erbij toen hun dierbare overleed. Ook andere collega’s die in het hotel verbleven, waren daarbij.

Geboortedorp

Niet alleen bij de collega’s is het verdriet groot, ook in het geboortedorp van de militair kunnen ze het nog nauwelijks bevatten. De commando deed hier als het maar even kon mee aan een het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Zaterdag werd dat voor de 22ste keer gehouden, maar twee teams – waarin zijn beste vrienden ook spelen – konden het na het nieuws niet meer opbrengen om nog een bal te slaan.

“Het was zo onwerkelijk,” zegt een deelneemster aan het toernooi. “Iemand vergeleek het met de vliegramp MH17 waar twee mensen uit ons dorp in zaten. Het voelde afgelopen weekend alsof er weer een vliegtuig naar beneden was gekomen. Iedereen is weer zo aangedaan. We kennen hem allemaal, groeiden met elkaar op. Hij is zo’n lieve jongen.”



Dorpsgenoten weten dat de militair op de gevaarlijkste plekken ter wereld kwam, onder meer in Mali. “En hoor je nu dat hij voor een hotel om het leven komt,” zegt een ondernemer die hem kent. “Bizar.”