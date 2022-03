Combinatie corona en griep levert hoger risico op: sneller aan de beademing

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt. Beeld ANP / Robin Utrecht

De onderzoekers, van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit van Edinburgh, analyseerden gegevens van 6965 patiënten die in het ziekenhuis lagen met Covid-19 en ook werden getest op andere virussen. Van deze groep bleek 8,4 procent ook een ander luchtwegvirus bij zich te dragen, zoals influenza of een verkoudheidsvirus.

Gemiddeld belandden de patiënten die corona én influenza hadden eerder aan de ‘invasieve beademing’, wat doorgaans op de intensive care gebeurt. Het risico daarop is volgens de onderzoeksresultaten, die in The Lancet zijn gepubliceerd, ruim 4 procent groter door de ‘co-infectie’.

Sterfterisico

Het sterfterisico bleek in de onderzochte groep 2,35 procent hoger als iemand zowel Covid-19 als griep had. Ook een combinatie van Covid-19 en een zogeheten adenovirus, een ander luchtwegvirus, leidt gemiddeld tot een 1,5 procent hogere kans om te overlijden. “Dit kan grote gevolgen hebben voor de patiënt, voor ziekenhuizen en ic-capaciteit tijdens seizoenen waarin SARS-CoV-2 en influenza samen circuleren, en mogelijk ook voor vaccinatiestrategieën,” zegt onderzoeker Maaike Swets.

Het zou goed kunnen dat mensen in de toekomst vaker dan de afgelopen twee jaar diverse virussen, waaronder Covid-19, tegelijk kunnen oplopen. Door alle coronamaatregelen die tijdens de pandemie van kracht waren, gingen andere luchtwegvirussen ook minder rond dan normaal. De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om patiënten zowel op corona als op griep te testen.