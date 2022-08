Collegegeld 105 euro duurder: ‘Het lijkt wel alsof ze niet willen dat we gaan studeren’

De SRVU en landelijke studentenvakbond beramen zich op acties in de studentensteden. Beeld ANP / Robin Utrecht

Volgend studiejaar betalen studenten voortaan geen 2209 euro collegegeld per jaar, maar 2314 euro. De stijging van 105 euro is volgens minister Robbert Dijkgraaf een ‘technische maatregel’ die losstaat van eventuele koopkrachtmaatregelen. Voor studentenvakbonden is deze verhoging onbegrijpelijk en kan het serieuze gevolgen hebben.

“Het is een last bovenop alle andere lasten,” zegt Joep van Dijk voorzitter van studentenbond SRVU. Net als Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) wijst Van Dijk naar ‘het scharminkele 1400 euro aan compensatie voor het leenstelsel waar nu nog minder van overblijft’. Tel daarbij op dat de kamerprijzen in Amsterdam gigantisch hoog zijn – in Amsterdam vragen kamerverhuurders gemiddeld 307 euro meer per maand dan de overheid adviseert – én dat ook studenten te maken hebben met stijgende energiekosten, terwijl zij worden uitgesloten van energietoeslag.

Het meldpunt dat het LSVB hiervoor opende zorgde al voor veel bezorgde studenten. “Veel studenten melden dat hun energierekening met 50 tot 80 euro per maand is gestegen. Dat is sowieso een enorm bedrag, maar zeker voor studenten. Daardoor komen ze nu al in financiële problemen.”

Diplomamachine

Vanaf komend studiejaar krijgen studenten weer studiefinanciering, maar volgens de vakbonden is dat haast een symbolisch bedrag. De basisbeurs wordt 109,90 euro voor inwonenden en 273,90 voor studenten die een kamer weten te vinden. Bijlenen is een optie, maar nog een financiële onzekerheid: de rente op de studieschuld van studenten lijkt de komende jaren niet op nul procent te blijven staan door de stijging van andere rentetarieven.

“Het lijkt wel alsof ze niet willen dat we gaan studeren,” zegt de voorzitter van de Amsterdamse studentenvakbond Asva. “Studeren was vroeger echt om jezelf te ontwikkelen, tegenwoordig is het een diplomamachine en werk je jezelf in de schulden. Als we studeren echt belangrijk zouden vinden, zouden we daden bij woorden moeten voegen en een stop moeten zetten op deze collegegeldverhoging.”

De SRVU en landelijke studentenvakbond beramen zich nu op acties in de studentensteden. "Stilzitten kan niet meer. Er wordt te weinig geïnvesteerd in de positie van studenten.”

Bovenmodaal inkomen niet genoeg

Volgens het Nibud blijkt dat studenten het lastig krijgen, tenzij ze vermogende ouders hebben. Het bedrag dat kinderen krijgen met ouders die 1,5 keer modaal verdienen – bruto ongeveer 55.000 euro – is namelijk te laag. Deze ouders hebben volgens de onderzoekers niet de financiële ruimte om honderden euro’s bij te dragen aan de studie van hun kinderen. Het gat dat daardoor ontstaat moeten de studenten zelf opvangen door een flinke bijbaan te nemen of lenen.