College Almere stapt op om ‘financieel drama’ rond Floriade

De Floriade verwacht 33 miljoen euro extra nodig te hebben om tot oktober open te kunnen blijven. Beeld ANP / ANP

Donderdagmiddag werd bekend dat het evenement in financieel zwaar weer verkeert. Als gevolg van tegenvallende bezoekcijfers in de eerste maanden verwacht de organisatie ruim 33 miljoen euro extra nodig te hebben om tot oktober open te kunnen blijven.

Het college heeft dat geld toegezegd, maar trekt ook conclusies uit de nieuwe tegenvaller op dit belangrijke dossier. “Het is een grote teleurstelling en een financieel drama,” aldus Hoek namens de collega’s. “De Floriade was voor ons een een belangrijke prioriteit. Het is voor ons niet genoeg om daarvoor excuses aan te bieden.”

De wethouders schrijven in een verklaring aan de gemeenteraad: ‘Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Kaartverkoop

In de eerste twee maanden trok de wereldtuinbouwtentoonstelling 232.500 bezoekers, drie keer minder dan was voorzien. De begroting van de Floriade ging uit van 2 miljoen bezoekers gedurende het hele evenement. Dat is nu bijgesteld naar 1,2 miljoen.

Dat heeft grote gevolgen voor de omzet. Voor het hele evenement loopt de organisatie 24,3 miljoen euro mis uit kaartverkoop en omzet van de horeca. Met de extra kosten voor maatregelen tegen corona en een lagere omzet uit parkeerkosten, komt het tekort uit op 33,8 miljoen euro.

Wethouder Hoek verdedigde het besluit om opnieuw diep in de buidel te tasten om de Floriade op de been te houden. “Wat ons betreft gaat de Floriade door. Dat is in het belang van de stad. Het alternatief, een faillissement, is niet goed voor de stad.”

Het college hoopt na afloop van de Floriade een deel van de verliezen te kunnen declareren bij het rijk en de provincie. Hoek is daarover in gesprek met de collega-bestuurders in Den Haag en Lelystad. “Als het rijk niet thuis geeft, komt er nooit meer een Floriade,” aldus Hoek.