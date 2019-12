Collega's rouwen om doodgestoken beveiliger (64): ‘Niet te bevatten’

De man die maandagavond werd doodgestoken bij een winkelcentrum in Hoofddorp werkte veertig jaar als beveiliger bij MSD, het grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland. ‘Zijn collega’s wilden deze week met een prachtig feest afscheid van hem nemen, en dan gebeurt dit.’

Het slachtoffer, een 64-jarige inwoner van Hoofddorp, zou donderdag met pensioen gaan. De gewelddadige dood van man is op de werkvloer als een bom ingeslagen. ‘Zo onwerkelijk, onze lieve collega,’ schrijft een medewerker van MSD op sociale media. ‘Het is niet te bevatten. Hoe wreed en ziek zijn dit soort personen die dit aanrichten. Geen woorden voor.’



In het filiaal in Haarlem, waar de beveiliger tientallen jaren de voordeur bewaakte, heerst sinds het dodelijke drama verslagenheid. “Hij was inderdaad voor heel veel mensen bij MSD een bekend gezicht,” bevestigt woordvoerder Jurgen Theissen. “Het is onwijs triest en heel bizar dat dit moet gebeuren bij iemand die op het punt staat met pensioen te gaan. Zijn collega’s wilden deze week met een prachtig feest afscheid van hem nemen, en dan gebeurt dit. Het is niet te bevatten.”

‘Hij wilde mooie reizen maken’

Volgens Theissen staan collega’s uitvoerig stil bij het overlijden van de medewerker. Zo was er dinsdag een bijeenkomst waar de man werd herdacht en is er op de werkvloer een gedenkhoekje ingericht waar collega’s lieve berichtjes voor de medewerker en de nabestaanden kunnen achterlaten. Uit de reacties op sociale media blijkt dat het slachtoffer ook in Hoofddorp zeer geliefd was.

Theissen: “Hij was een vriendelijke, rustige en aardige collega die met iedereen goed overweg kon. Ongelooflijk dat dit heeft kunnen gebeuren.” Volgens een bekende werkte het slachtoffer met veel plezier bij MSD, maar keek hij ook uit naar zijn pensioen. “Hij wilde mooie reizen gaan maken met zijn vrouw en dichter bij zijn kleinkinderen wonen om op te passen en leuke dingen met ze te gaan doen. Jullie (de daders, red.) hebben dat allemaal veranderd! Wees trots op jezelf, hoop dat jullie snel gepakt worden en de juiste straf krijgen.”

Loco-burgemeester Jurgen Nobel sprak dinsdag zijn steun uit voor nabestaanden van het slachtoffer: “Ik leef intens mee met de familie van het slachtoffer van de steekpartij in Hoofddorp. Wat een onacceptabele laffe daad. Ik wens zijn nabestaanden zeer veel sterkte.”

Arrestatie

Het onderzoek naar de steekpartij is momenteel in volle gang. Dinsdagavond hield de politie een 16-jarige jongen aan. Een tweede persoon is nog voortvluchtig. Meer informatie rond de 16-jarige jongen is nog niet bekend. De politie start woensdag met het verhoor van de verdachte.

Het incident vond plaats bij winkelcentrum Toolenburg. Het slachtoffer werd dinsdagavond om tien voor negen belaagd door twee in het zwart geklede mannen toen hij aan het pinnen was. Zijn vrouw zat te wachten in de auto en zag alles gebeuren. Er ontstond een worsteling waarbij de man werd neergestoken. Medische hulp van de toegesnelde ambulance mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke. Zijn vrouw werd opgevangen door de politie.