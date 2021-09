Cokegebruik tijdens pandemie amper gedaald: ‘Er zijn veel sofasnuivers in Amsterdam’

Opkomst van 3-mmc

Het legale roesmiddel 3-mmc werd tijdens de coronapandemie vaker gebruikt dan ervoor, bleek uit het jaarlijkse Amsterdamse onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik. Die trend was ook zichtbaar in de rest van Nederland, met name in het oosten.

3-mmc is een drug die in het lab is gemaakt: een designerdrug die je kunt snuiven of slikken. “De euforie is milder dan bij xtc en het middel maakt gebruikers minder ‘strak’ dan cocaïne, maar het lijkt er wel op,” aldus Nabben. “Ook de relatief korte roes van ongeveer een uur vinden veel gebruikers prettig.”

Hoewel 3-mmc vaker wordt geslikt en gesnoven, is het gebruik zo gering dat Jellinek zelden of nooit mensen behandelt vanwege een 3-mmc-verslaving. De drug is nu nog vrij verkrijgbaar via bijvoorbeeld websites, maar wordt eind dit jaar verboden.