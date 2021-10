‘Coffeeshops gaan 1000 procent meer betalen voor zakelijke rekening bij ABN Amro’

Beeld ANP

Dit schrijft ABN Amro in een persbericht. De bank zegt de kosten te maken vanwege de controleverplichtingen voor banken. Het nieuwe tarief gaat per 1 januari in en geldt ook voor coffeeshops die al klant waren. De bank zegt zo’n 250 coffeeshops als klant te hebben. Zij zijn in de afgelopen periode over de stijging geïnformeerd.

Optreden tegen witwassen is een heet hangijzer geworden voor banken. Meerdere banken, waaronder ook ABN Amro zelf, kregen de afgelopen jaren boetes die opliepen tot in de honderden miljoenen euro’s, omdat ze in het verleden te weinig deden om witwassen te voorkomen. ABN Amro kocht vervolging door het Openbaar Ministerie (OM) af voor 480 miljoen euro. Drie voormalig bestuurders, onder wie ex-minister Gerrit Zalm, worden nog wel apart vervolgd. Volgens het OM heeft ABN Amro tussen 2014 en 2020 het toezicht op bedenkelijke geldstromen zwaar laten versloffen. Daardoor konden klanten via de bank vrijwel ongemerkt belasting ontduiken en geld uit criminele activiteiten witwassen.

Een woordvoerder van de bank zegt tegen het Financieele Dagblad dat ‘coffeeshops een heel uitgesproken risico’ zijn. In andere sectoren zijn dergelijke kostenstijgingen nog niet aan de orde. Toch is het volgens de krant aannemelijk dat in de toekomst ook de seksindustrie, beleggingen in cryptomunten, autohandel en andere sectoren waar veel contant geld in omgaat, te maken krijgen met een verhoging van het zakelijke tarief.

Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten, zegt graag met de bank in gesprek te willen. “We willen graag weten waar de bank tegenaan loopt. Waar komt deze prijsstijging vandaan?” Of ze stappen gaan ondernemen tegen de prijsstijging, weet de bond nog niet.