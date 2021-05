Coffeeshophouder wéér voor de rechter: ‘Moet m’n wietjes toch ergens stashen’

Beeld Getty Images

“De overheid weigert om de aanvoer van cannabis aan coffeeshops te legaliseren. En dus zitten we hier weer.” Advocaat Maurice Veldman zegt het nog net niet zuchtend, maar dat hij vaker vergelijkbare zaken onder zijn hoede heeft gehad, moge duidelijk zijn.

Naast hem zit de 62-jarige Henry Dekker, uitbater van vier coffeeshops in Amsterdam en een in Mijdrecht. Bij hem thuis werd, na een anonieme tip, in 2018 ruim 46 kilo softdrugs gevonden door de politie. Zijn handelsvoorraad, zo heeft Dekker zojuist aan de rechtbank in Alkmaar uitgelegd in een uitvoerig verhaal, doorspekt met coffeeshoplingo.

De ‘wietjes’ die hij op voorraad heeft, moet hij ergens ‘stashen’. Vervolgens rijden koeriers circa dertig keer per dag vanuit de opslagplaats naar zijn shops. En dat is niet zonder risico. In het verleden had hij te maken met meerdere inbraken. Een van zijn medewerkers werd zelfs tot aan de Duitse grens achtervolgd door criminelen. Vandaar dat Dekker zijn handelswaar in zijn huis opsloeg. “Waar moet je het spul dan bewaren? Het is mijn verantwoordelijkheid om de veiligheid en voortgang van mijn bedrijf te waarborgen.”

Vogelvrij

De rechter: “ik zie in elk geval dat u uw onderneming vol overgave runt.”

“Eigenlijk ben ik, als coffeeshopondernemer vogelvrij,” betoogt Dekker. Banken werken niet mee, criminelen willen hem beroven en de overheid regelt die achterdeur maar niet. Integendeel. Het opslaan van een hoeveelheid softdrugs groter dan 500 gram is strafbaar. “Een onmogelijke spagaat.”

Het Openbaar Ministerie lijkt weinig begrip te hebben voor de situatie van de cannabisondernemer. “Meneer had meer dan 92 keer de toegestane hoeveelheid in huis,” aldus de officier van justitie. “Dat had hij voor zijn eigen financieel gewin. Dat hij 38 jaar in het vak zit, betekent dat hij de regels als geen ander kent.”

Het OM vraagt om een taakstraf van tweehonderd uur en vier maanden voorwaardelijk tegen Dekker. Die eis noemt zijn advocaat ‘bespottelijk’. “Mijn cliënt betaalt belasting, heeft zeventig man in dienst en toch staat hij hier vandaag als crimineel. Allemaal omdat het softdrugsbeleid, nu al veertig jaar, niet geregeld is.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.