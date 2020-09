Code rood, oranje of geel? 6 vragen over de herfstvakantie in coronatijd

De herfstvakantie komt er weer aan, maar is dit jaar vanzelfsprekend anders dan andere jaren, temidden van de tweede piek van besmettingen met het coronavirus. Zes vragen en antwoorden over op vakantie gaan in de herfstvakantie van 2020.

1. ‘Code rood ’ , kopten alle kranten over Noord- en Zuid-Holland. Wat betekent dat nou precies?

U kunt erop gerust zijn: u mag binnen Nederland nog steeds naar Noord- en Zuid-Holland reizen. Het gaat hier om reisadviezen vanuit de Duitse en Belgische overheden, niet vanuit de Nederlandse overheid. Deze gelden dan ook in eerste instantie voor Duitsers en Belgen. Utrecht is overigens woensdag toegevoegd aan het rijtje provincies.

Wel heeft het Duitse en Belgische reisadvies ook enige consequenties voor Nederlanders uit Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Als deze naar Duitsland gaan, moeten ze een negatieve uitslag van een coronatest overhandigen; het alternatief is bij aankomst een coronatest ondergaan en in quarantaine te blijven tot de uitslag er is. Let op: de verschillende Duitse deelstaten kunnen nog aanvullende maatregelen treffen.

Bij binnenkomst in België moeten mensen die er langer dan 48 uur willen verblijven, voor aankomst een formulier invullen waarmee ze zich kunnen laten testen in een Belgische teststraat. Enkel Belgische testuitslagen worden geaccepteerd.

Denemarken heeft overigens strengere maatregelen ingevoerd: alle Nederlanders zijn daar sinds 19 september niet meer welkom, tenzij men een geldige reden kan overleggen om het land binnen te komen. Daaronder vallen zakenreizen, familie- en partnerbezoeken en doorreis naar een ander land.

2. Hoe zit het dan met de reisadviezen vanuit Nederland?

Die zijn te raadplegen op de website nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland werkt met een vierkleurensysteem: code rood betekent dat alle reizen worden afgeraden; code oranje betekent dat enkel noodzakelijke reizen zijn toegestaan; bij code geel kan men reizen, maar is voorzichtigheid geboden; en bij code groen is er niets aan de hand.

Helaas, maar toch waar: vakantie valt níet onder noodzakelijke reizen en is dus uitgesloten bij code oranje. Momenteel geldt die code voor grote steden als Brussel, Parijs en omgeving, Lyon en omgeving, Marseille en omgeving, Wenen en Innsbrück. Verder is in totaal in 33 (van de 95) Franse departementen nu code oranje van kracht, evenals in heel Tsjechië en Kroatië. Het is dus onverstandig om daar een citytrip te boeken met de herfst.

3. Wat gebeurt er als ik toch, bewust of onbewust, naar een land met code oranje ga?

Reizen naar een land met code oranje kan en wil minister Tamara van Ark (Medische Zorg) niet volledig verbieden: het ligt binnen de verantwoordelijkheid van de burger om te bepalen of een reis ‘noodzakelijk’ is of niet. Nederland gaat vooralsnog niet handhaven of burgers al dan niet naar oranje landen reizen.

Het kan bijvoorbeeld dat u door een oranje gebied heen moet rijden – stel, Brussel – om naar een geel gebied te reizen, zoals de Dordogne. Het wordt afgeraden om onderweg te stoppen. Doet u dat wel, dan geldt het dringende advies voor het verblijven in oranje landen ook voor u.

En dat dringende advies – ook voor alle andere personen die, hetzij voor noodzakelijke reizen hetzij voor vakantie, naar oranje gebieden gaan – luidt: tien dagen in thuisquarantaine gaan.

4. Welke regels gelden in de landen om ons heen?

In veel landen om ons heen, zoals Frankrijk, België en Duitsland is een algemene mondkapjesplicht ingevoerd in binnenruimtes – dat wil zeggen, winkels, cafés en restaurants (bij aankomst, vertrek en naar de wc gaan), openbaar vervoer en publieke gebouwen. In Italië is het dragen van een mondkapje in de meeste regio’s enkel verplicht tussen 18.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s ochtends.

Het Verenigd Koninkrijk kent bovendien nog altijd een quarantaineplicht van twee weken voor reizigers die vanuit Nederland aankomen. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen terugkerende Britten of inreizende Nederlanders. Met steekproefsgewijze controles in de openbare ruimte wordt de plicht gehandhaafd.

5. Is het verstandig om überhaupt nu een vakantie te boeken?

Ook dat valt binnen de eigen afweging, maar heeft zeker wat haken en ogen. Veel annuleringsverzekeringen dekken niet meer in geval van een pandemie, en veel luchtvaartmaatschappijen zien zich genoodzaakt om op het laatste moment vluchten te annuleren die ze niet vol krijgen.

Bovendien kan het dat reisadviezen verder aangescherpt worden: ofwel vanuit het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, ofwel vanuit overheden elders. In beide gevallen is dat vervelend: Nederland repatrieert al sinds de zomer geen reizigers uit oranje gebieden meer, en buitenlandse overheden hebben ten tijde van corona niet snel boodschap aan vakantievierders. Iedere reiziger moet dus zelf een risicoafweging maken.

6. Kan ik dan wel in eigen land op vakantie gaan?

Dat kan nog altijd. Maar let wel: binnenlands werken we ook met een codesysteem, waarbij nu 14 van de 25 veiligheidsregio's het label ‘zorgelijk’ – ook met de kleur oranje – hebben. Mogelijk moeten regionale maatregelen omgezet worden in landelijke maatregelen. Dus ook bij binnenlandse vakanties geldt: houd te allen tijde anderhalve meter afstand in acht, blijf thuis bij klachten, en vertrouw je het niet in een bepaalde regio? Ga er dan ook niet heen.