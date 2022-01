Code oranje wegens storm Corrie: aantal testlocaties dicht, vluchten geannuleerd

Beeld Susanne Stange

Corrie trekt vanaf maandagochtend over Nederland. De storm zal tussen 08.00 uur en 12.00 uur het hevigst zijn. Langs grote delen van de kust en rond het IJsselmeer zal vanuit het noordwesten windkracht 9 blazen, met zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor. Volgens Weerplaza is het door de harde wind morgen mogelijk dat bomen omvallen en dakpannen van huizen kunnen waaien.

Vluchten geannuleerd

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Over bestelbussen, auto’s met aanhangers en vrachtwagens zonder vracht maakt de bond zich het meest zorgen. Maar ook kwetsbare weggebruikers zoals motorrijders en fietsers kunnen volgens een woordvoerder beter thuisblijven als het enigszins kan. “Als je de weg niet op hoeft, blijf dan thuis. Of pas in ieder geval je rijgedrag aan.”

KLM heeft voor maandag uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerster weten. “Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg.” Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm ‘grote impact‘ gaat hebben en er ‘zeker vluchten van en naar Schiphol vertraagd raken of worden geannuleerd’.

KLM gaat ervan uit dat er bovenop de nu geschrapte vluchten mogelijk nog meer moeten worden geannuleerd. “Ook moeten mensen rekening houden met vertragingen,” aldus de woordvoerster. Passagiers wier vluchten niet doorgaan, worden omgeboekt naar latere vluchten.

De GGD’en hebben verschillende test- en vaccinatielocaties uit voorzorg gesloten (zie kader).

Stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat gaat maandag hoogstwaarschijnlijk enkele stormvloedkeringen sluiten, om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Er wordt hoogwater verwacht, door de combinatie van vloed en Corrie. De verwachte waterstanden komen gemiddeld eens in de twee tot vijf jaar voor, meldt Rijkswaterstaat.

Met de huidige verwachtingen sluiten vrijwel zeker de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen. En waarschijnlijk gaan ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering dicht. Waterbeheerders en veiligheidsregio’s zijn gewaarschuwd door het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad.

Ook waterschappen bereiden zich voor op het voor maandag verwachte hoogwater, met name in het zuidwesten en noordoosten van het land.

Schotland

Het Verenigd Koninkrijk krijgt al eerder te maken met storm Corrie. Vanaf vijf uur zondagmiddag tot morgenochtend om zes uur geldt code oranje voor het noordelijke deel van Schotland. Voor de rest van Schotland en Noord-Engeland geldt code geel.

Het KNMI had voor maandag eerder zondag al code geel uitgeroepen voor het hele land om te waarschuwen voor zware windstoten.

Stormen met een naam Naderende storm Corrie heeft haar naam te danken aan de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI.

Stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood voor uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. In sommige gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen, zoals bij Corrie eerst het geval was. Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. Nederland brengt dit jaar verschillende namen in, waaronder Corrie, Tineke en Franklin. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964.

GGD’en sluiten teststraten met oog op storm Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn maandag uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Mensen die een afspraak hebben staan voor een coronatest worden zondag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op een andere locatie. De GGD Zaanstreek-Waterland sluit maandag de vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend en de testlocaties aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om maandag zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan, op de Pieter Ghijsenlaan. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen.

Het KNMI heeft voor morgen vanwege stormachtig weer voor het hele land code geel afgegeven. Vanwege de verhoogde waterstanden zullen meerdere #stormvloedkeringen naar verwachting sluiten. Weggebruikers moeten morgen rekening houden met zware windstoten. https://t.co/w6xmqnvp9q — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 30 januari 2022