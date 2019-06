Code oranje voor nog vier provincies

Luchtfoto van de eerste zomerstorm van 2019 boven Brabant-Zuidoost. Het KNMI heeft de Code Oranje afgegeven voor onweer, hagel en zware windstoten. Beeld ANP

Eerder ging code oranje al gelden voor Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In de laatste provincie is het ergste noodweer voorbij. Daarom geldt daar nu nog slecht code geel. Dat geldt ook voor de noordelijke provincies.

De buien trekken van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Tijdens die buien is er volgens het KNMI kans op windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Volgens weerbureau Weeronline kunnen de onweersbuien zelfs gepaard gaan met hagelbuien en zware windstoten die op sommige plekken kunnen oplopen tot 120 kilometer per uur.

Het noodweer levert spectaculaire beelden op.

Noodweer hier op ‘t Java-eiland in Amsterdam pic.twitter.com/KG411Hdgjs Collin Ernst

Het begint goed los te gaan hier in #Amsterdam. #onweer pic.twitter.com/mq0GpjoM9N Patient Zero