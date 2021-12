Code oranje van kracht in noorden en midden land wegens gladheid

Door de strenge nachtvorst heeft het KNMI in grote delen van het land code oranje afgegeven voor gladheid op de wegen. Beeld ANP

Eerder gold code geel, maar dat is dus verhoogd naar oranje. Het KNMI spreekt van ‘gevaar voor gladheid’ en ‘grote risico’s voor weggebruikers’.

De waarschuwing van het KNMI geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden. Na een koude nacht met overal in het land lichte vorst, trekt donderdagochtend regen over het noorden en midden van het land die op de bevroren ondergrond valt. De regen verandert daardoor in ijzel waardoor het glad kan worden, aldus Weeronline.

In de meeste gebieden verdwijnt de mogelijke gladheid in de loop van de ochtend. In het noordoosten kan het tot in de middag glad zijn. De temperatuur stijgt gestaag en loopt gedurende de dag naar een graad of zes in Amsterdam.

Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI mensen hun rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen te volgen.