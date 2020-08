Code oranje: noodweer trekt over Noord-Holland

Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Friesland en Drenthe is de zogeheten code oranje uitgeroepen voor de komende uren omdat onweersbuien over trekken, lokaal met hagel (stenen van 2 tot 4 cm).

Ook bestaat kans op windstoten tot 75 kilometer per uur en kan er mogelijk veel regen vallen in korte tijd, meldt het weerinstituut. Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Uit de stad komen veel meldingen van wateroverlast binnen. Zo zijn de Filmhallen ondergelopen met regenwater en zijn alle aanwezigen geëvacueerd uit het gebouw.

De Filmhallen. Beeld Alice Boothby

Elders in het land is nog steeds code geel van kracht, zoals dat heet. Daar kunnen in de middag en avond ook onweersbuien zijn, ook met mogelijk hagel en windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur. Code geel betekent: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 26 graden in het Waddengebied tot 31 graden in het oosten en zuidoosten. Het KNMI rekent op nog enkele warme nachten. Vanaf woensdag gaat het af en toe regenen. Na zondag 23 augustus wordt het wisselvallig weer, met normale temperaturen.

Beeld Selexie.nl

Eindelijk ook in Amsterdam regen! Met af en toe wat hagel! Op naar afkoeling!! pic.twitter.com/bt5BKuY3Xb — Andius Teijgeler (@AndiusTeijgeler) 16 augustus 2020

Heeft u meer foto's of filmpjes? Stuur ze dan naar de tiplijn van Het Parool.