Code geel wegens zware windstoten tot 80 kilometer per uur

Mensen trotseren de storm op straat voor Amsterdam Centraal Station. Beeld ANP

Code geel geldt woensdag in ieder geval voor Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, het Waddengebied en het IJsselmeer, aldus het KNMI.

Volgens het weerinstituut is vooral tijdens buien sprake van windstoten, die uit west- tot zuidwestelijke richting komen. In de loop van de avond neemt de wind tijdelijk af, maar in de nacht nemen de windstoten geleidelijk weer toe.

Donderdag

Ten opzichte van de gebieden direct aan de Noordzee valt het in Amsterdam woensdag nog enigszins mee, maar code geel is wel van kracht vanwege de kans op zware windstoten in de stad. Op donderdagochtend is er opnieuw kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur, in de kustgebieden kan dat oplopen tot 80 tot 90 kilometer per uur.

Op donderdag zit de windpiek in de ochtend, met daarbij hevige regen- en hagelbuien. Volgens een meteoroloog van Weeronline zijn de windstoten niet extreem, maar is het wel oppassen geblazen. “Omdat veel bomen in de stad nog in blad staan, zijn ze kwetsbaarder en kunnen ze sneller omvallen.”