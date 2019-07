Code geel: warme dag op komst, met onweer in de middag en avond

Het wordt zaterdag een zomerse dag met temperaturen oplopend tot 28 graden. In het kielzog van die warmte trekken in de middag een fors aantal onweersbuien over het land. Vanaf 13.00 uur heeft het KNMI daarom code geel afgegeven voor alle provincies.