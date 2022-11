Code geel voor kustprovincies om harde wind

Beeld ANP / ANP

Aan het eind van de ochtend neemt de wind af, aldus het KNMI, maar dinsdagavond en ook in de nacht van dinsdag op woensdag zwelt die weer aan. In de kustgebieden vallen er dan buien en kan de wind weer snelheden tot 90 kilometer per uur bereiken. Langs de westkust zijn windstoten tot 100 kilometer per uur mogelijk.

De harde wind heeft vooralsnog weinig effect op de ochtendspits, ziet de ANWB. Met zo’n 750 kilometer file rond 07.45 uur is het druk op de weg, maar dat is volgens een woordvoerder gebruikelijk voor een dinsdag in november. “Het betekent nu eigenlijk alleen dat de meeste dagelijkse files wat langer zijn.” De meeste drukte is in de Randstad, Noord-Brabant en bij Arnhem. Volgens Rijkswaterstaat hebben er zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.