Code geel vanwege kans op onweer in het hele land

Amsterdammers krijgen zondag te maken met hagel en onweer. Beeld ANP

Bij de buien kan lokaal hagel voorkomen en kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen, hiervan kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden. In de loop van de avond klaren de buien geleidelijk op. Ook op dinsdag is er in de middag en avond een grote kans op onweer, aldus het KNMI.

Aan het begin van de dag is er vooral in het westen van het land kans op een bui, meldt Weeronline. ‘Geleidelijk neemt de buiigheid toe en zeker in de middag kunnen de buien fel zijn met hagel, onweer en lokaal veel regenwater in korte tijd.’ Toch wordt het 22 tot 25 graden.

Volgens Weeronline blijft het weer de komende dagen wisselvallig zomers, met vooral in de middag en vroege avond regenbuien. De temperatuur zal wat dalen naar 20 tot 22 graden.

🌩️ Goedemorgen! De dag begint vrij zonnig, maar in de middag en avond ontstaan opnieuw buien met kans op #onweer. Het wordt iets minder warm dan gisteren met 20-25 graden.. pic.twitter.com/SwOsu3WTd3 — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 26 juli 2021

Na de wateroverlast van afgelopen weekend wacht België maandag meer noodweer. Weerinstituut KMI zegt vanaf het westen opnieuw intense buien te verwachten met soms onweer. Aan het begin van de middag kan lokaal meer dan 40 liter regen per vierkante meter vallen. Het KMI kondigde code oranje af voor West-Vlaanderen. Voor alle andere Belgische provincies gaat het om code geel.

Maandag veroorzaakten regenbuien in Friesland veel wateroverlast. Zo liepen kelders onder en stonden straten blank. Volg alle ontwikkelingen rondom de wateroverlast in ons liveblog.