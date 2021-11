Code geel vanwege dikke mist in groot deel van het land

Het verkeer kan last hebben van de mist. Beeld anp

Ook in Amsterdam is het mistig; in de loop van de ochtend lost het geleidelijk op. Dan blijft het nog bewolkt en valt er gedurende de hele dag regen. In de middag trekt het meer open.

Het verkeer kan last hebben van de mist. Ga je de weg op? Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten de rijstijl aan te passen en de juiste verlichting te voeren.