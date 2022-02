Code geel: vandaag zware windstoten door storm Dudley

Het KNMI roept code geel uit voor het hele land. Beeld ANP

Code geel wordt afgegeven als er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. De dag begint wisselvallig, maar vanaf het einde van de middag gaat het overal hard regenen en trekt de wind aan van krachtig boven land tot stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer. Vanaf het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur, bij buien en aan de kust zelfs rond 100 kilometer per uur.

De wind komt eerst uit een zuidwestelijke, en later uit een westelijke richting. Ook donderdag houdt de wind nog aan. Volgens Weeronline wordt het in Amsterdam rond 15.00 uur rustiger.

Storm Eunice

Na Dudley kan het land maar kort bijkomen. Vrijdag neemt de zuidwestenwind in kracht toe en is volgens Weeronline aan de noordwestkust en bij de Waddeneilanden opnieuw grote kans op storm. Eunice, zoals de naam van deze storm luidt, kan in het noorden en westen zeer zware windstoten van mogelijk tot meer dan 100 kilometer per uur veroorzaken. In het weekend zijn de stormen voorbij, maar blijft het onstuimig weer.

Dudley en Eunice komen niet lang na storm Corrie, die in Nederland op 31 januari nog voor 10 miljoen euro aan schade veroorzaakte. De Amsterdamse brandweer moest die dag tachtig keer uitrukken om te helpen bij stormschade.