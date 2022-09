Code geel: onweer, buien en zware windstoten geven voorproefje van de herfst

Beeld Maarten Brante

Na de ‘bijzonder warme’ start van september wordt de zomer nu afgesloten met een voorproefje van de herfst, zegt Diana Woei van Weerplaza. “Vooral vrijdagmiddag en -avond is de paraplu of regenjas nodig, want dan trekt een gebied met samengeklonterde buien van noord naar zuid over ons land. Daarbij is er vooral in de kustgebieden kans op onweer. Voor de buien uit kan de wind behoorlijk uitschieten.”

Het KNMI heeft daarom voor Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. Vanaf vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag is er kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Weggebruikers moeten daar langs de kust en rond het IJsselmeer vooral tijdens (onweers)buien rekening mee houden, zegt Rijkswaterstaat.

Koele lucht vanaf de Noordpool

De temperatuur duikelt naar beneden, doordat een stevige noordwestenwind koele lucht vanaf de Noordpool aanvoert. “Het zal wel wennen zijn aan een maximumtemperatuur van onder de 20 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het met moeite 16 graden, terwijl het normaal gesproken in deze fase van september ongeveer 19 graden hoort te zijn,” legt Woei uit. “De wind maakt het gevoelsmatig nog een paar graden frisser. De noordwester waait op zaterdag nog flink. Langs de kust staat windkracht 6, vooral in het Waddengebied mogelijk windkracht 7.”

Het herfstige weer kan wel voor een kleurig verschijnsel zorgen: vooral op zaterdag, als zon en buien elkaar afwisselen, is er kans op regenbogen aan de horizon.