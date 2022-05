Code geel in het hele land wegens onweer

Beeld Shutterstock

In de ochtend trekken eerst onweersbuien over de noodwestelijke helft van het land. Deze kunnen volgens het KNMI gepaard gaan met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. In de middag krijgen vooral het oosten en het zuidoosten te maken met het noodweer. Hier worden buien met grote hagelstenen en veel regen in korte tijd verwacht. Ook hier doen zich zware windstoten voor, tot 75 kilometer per uur.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen last krijgen van de onweersbuien. Het KNMI adviseert om open water en open gebied te mijden en niet onder bomen te schuilen. In de avond trekken de onweersbuien naar verwachting weg in de richting van Duitsland.