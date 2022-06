Code geel in het hele land vanwege regenval en onweer

Beeld ANP

Zondagochtend vallen in de zuidelijke provincies flinke plensbuien, soms met onweer. De regen trekt langzaam noordwaarts. De noordelijke provincies worden in de avond pas getroffen door het buiengebied. Daar schijnt eerst nog de zon en wordt het 22 tot 25 graden. In sommige regio’s kan 20 tot mogelijk 50 millimeter regen vallen.

Mogelijk regent het zelfs op bepaalde plekken zo hevig waardoor wateroverlast ontstaat. Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden.

Verwachting vandaag en morgen: Van het zuiden uit (onweers)buien met plaatselijk veel #neerslag. Maandag enkele buien. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/UYqUfV9MYF — KNMI (@KNMI) 5 juni 2022

Maandag is het minder regenachtig dan zondag, maar ook dan trekken buien het land in. Het is wisselend bewolkt en het wordt 18 tot 21 graden. Dinsdag is er een mix van zon en wolken. Vooral landinwaarts valt een bui en het wordt 18 tot 21 graden. De rest van de week blijft het licht wisselvallig met zon, wolken en zo nu en dan een bui. De temperatuur komt dagelijks uit op 19 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten.