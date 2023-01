Code geel in groot deel van het land woensdagnacht door hagel en sneeuw

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Het weerinstituut waarschuwt dat er na buien bevriezing kan optreden van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt donderdagochtend rond 10.00 uur.

In Amsterdam worden vanaf het einde van woensdagmiddag winterse buien verwacht, met kans op hagel en later mogelijk natte sneeuw. De temperatuur ligt rond een enkele graad en kan tijdens winterse neerslag tot het vriespunt dalen. Hierdoor kan het plaatselijk glad worden.

Code geel is woensdagochtend al van kracht in Friesland. Daar is het plaatselijk glad als gevolg van het bevriezen van natte weggedeelten. Later op woensdag geldt code geel in het Waddengebied. Tussen 15.00 uur en 20.00 uur komen daar plaatselijk zware windstoten voor van tot 90 kilometer per uur. Deze worden met name verwacht tijdens buien en komen uit het zuidwesten tot westen.

