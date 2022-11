Code geel grotendeels in het hele land opgeheven

Beeld ANP / ANP

Het KNMI waarschuwt dat in het zuidwesten het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter kan zijn. In het begin van de ochtend was bijna het hele land gehuld in dichte mist, dat trok in het oosten van het land als eerste weg.

Door de mist was het enorm druk op de wegen. In de ochtendspits stond op het hoogtepunt meer dan 700 kilometer file.