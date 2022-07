Cocaïnelijn naar Curaçao opgerold met invallen in onder meer Amsterdam

Hoeveel cocaïne de invallen hebben opgeleverd, wil de politie op dit moment niet bekendmaken. Beeld Politie

De politie deed verder invallen in onder meer Hengelo, Enschede, Vlaardingen, Delft en IJmuiden. Ook in Vreden, net over de Duitse grens, werd een doorzoeking gedaan. Politie en justitie zeggen door deze invallen een grote cocaïnelijn op te rollen en zo een bijdrage te leveren aan ‘het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid en veiligheid’.

Bij de opsporingsactie werden speciale drugshonden ingezet en werkte de politie samen met een zoekploeg van defensie. Deze wordt ingezet bij moeilijke operaties, bijvoorbeeld als gezocht moet worden in zeer kleine, donkere ruimtes of bij onveilige situaties. Het defensieteam maakt onder meer gebruik van een grondradar, waardoor tot enkele meters in de bodem kan worden gekeken.

Hoeveel cocaïne er is gevonden, wil de politie op dit moment niet bekendmaken.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: