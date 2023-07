COC reageert geschokt op nieuw anti-lhbtqbeleid in Italië: ‘Mensonterend’

Italiaanse premier Georgia Meloni. Beeld AFP

In Italië is inmiddels de Noord-Italiaanse stad Padua begonnen met het verwijderen van de namen van niet-biologische lesbische moeders uit de geboorteakten van hun kinderen. Het is een gevolg van de nieuwe wetgeving van de rechtse regering van premier Georgia Meloni, meldde CNN. “Dat dat gebeurt in 2023. In feite raken deze kinderen voor de wet een van hun moeders kwijt,” zegt Tijsma. De organisaties roepen demissionair premier Mark Rutte op ‘om zijn Italiaanse ambtgenoot hierop aan te spreken, want dit kan niet anno 2023’.

Tijsma zegt dat het ‘maar weer laat zien dat we waakzaam moeten blijven en dat we pal moeten staan voor onze rechten en hoe belangrijk een bijeenkomst als de Pride Walk, die vandaag in Amsterdam is’.

De Pride Walk begint om 12 uur op de Dam en loopt naar het Museumplein.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: