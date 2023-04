COC na week vol geweld tegen lhbtq’s: ‘Leg voetbalwedstrijden stil bij spreekkoren’

Ajaxaanvoerder Dusan Tadic met de OneLoveband. De OneLovecampagne mislukte deels omdat een aantal aanvoerders, waaronder – Feyenoorder Orkun Kökcü – weigert met de band om te spelen. Beeld ANP

Het was een week vol aan homohaat te relateren incidenten. Een mishandeling bij een gaycafé in Groningen, een belaging van lhbtq-jongeren en een mishandeling van een vrijwilliger bij het COC-kantoor in Eindhoven. Eerder deze week was tijdens de bekerwedstrijd tussen Spakenburg en PSV voortdurend het spreekkoor ‘Xavi Simons is homo’ te horen, tot afschuw van veel televisiekijkers. Het maakt COC Nederland, de belangenorganisatie voor de lhbtq-gemeenschap, woedend en bedroefd.

“Deze incidenten zijn afschuwelijk, schandalig,” zegt Philip Tijsma, woordvoerder van het COC. “In Eindhoven werden nota bene kinderen onder de 19 jaar belaagd en is zelfs iemand aangevallen. In Groningen werden na een dragshow meerdere medewerkers mishandeld. Hoe haal je het in je hoofd?”

‘Woorden hebben gevolgen’

Haat en geweld tegen lhbtq’s zijn allesbehalve nieuw, elk jaar worden er bij de politie honderden incidenten gemeld. Toch is er de laatste tijd meer aan de hand, stelt Tijsma. “Onze Europese koepel schreef afgelopen jaar een rapport. De conclusie: hatespeech leidt tot hatecrime. En dat is precies wat je nu ziet gebeuren. Er vallen de laatste maanden veel harde woorden richting de lhbtq-beweging. Als dragqueens in Rotterdam een voorleesmiddag willen houden, worden mensen boos en ontstaat er ophef. En zo zijn er veel meer voorbeelden.”

Volgens het COC wordt het aantal mensen dat negatief denkt over homoseksualiteit en de lhbtq-beweging niet zo zeer groter. “Dat is op zich geruststellend. Maar de kleine groep die wél negatief ten opzichte van ons staat, wordt luider. Vaak komt het vanuit uiterst conservatieve en orthodoxe hoek, zonder dat ik daarbij namen wil noemen. De ophef die zij bewust creëren, heeft een duidelijk effect. Woorden hebben gevolgen.”

OneLove-campagne

Twee van de incidenten van afgelopen week hebben een relatie met voetbal, al is bij het incident bij het COC-kantoor in Eindhoven nog niet helemaal duidelijk wie de mensen waren die daar een vlag van de muur sloopten, met de vlaggenstok in het rond sloegen en de vlag in brand probeerden te steken. Volgens COC Eindhoven ging het om voetbalsupporters die op weg waren naar de wedstrijd PSV-Excelsior. Tijsma: “Wie het precies waren, moet worden uitgezocht, maar het waren in ieder geval hooligans.”

De voetbalwereld onderneemt initiatieven om op te komen voor een gelijke behandeling van iedereen, erkent het COC. De OneLovecampagne bijvoorbeeld, al mislukte die deels omdat een aantal aanvoerders weigert met een regenboogband om te spelen. “Sowieso zou de voetbalwereld veel meer moeten doen,” vindt Tijsma. “Het begint bij de antihomospreekkoren, die voor iedereen heel duidelijk hoorbaar zijn, en die getolereerd worden alsof het normaal is. Maar dat is helemaal niet normaal.”

Tijdens de bekerwedstrijd Spakenburg - PSV waren dinsdag geregeld anti-homospreekkoren te horen. Zolang er niets tegen dit gedrag wordt gedaan, blijft het klimaat in de voetbalwereld onveilig voor lhbti-mensen. Meer daadkracht van de KNVB en de clubs zelf is nodig. - Bestuur JBF pic.twitter.com/jbCFBgV17l — John Blankenstein Foundation (@Official_JBF) 5 april 2023

Beter zou het zijn om een duidelijke lijn te trekken, stelt het COC. “Maak als voetbalclubs en -bond glashelder: lhbtq-haat accepteren we niet. En leg wedstrijden niet alleen stil bij racistische spreekkoren of oerwoudgeluiden, maar ook bij homospreekkoren. PSV is daar overigens zelf voorstander van, dat vinden wij heel positief,” weet Tijsma.

PSV weigerde eerder dit jaar in eerste instantie een boete voor antisemitische spreekkoren te betalen, omdat voetbalbond KNVB volgens de Eindhovense club met twee maten meet. Toen PSV-speler Simons eerder dit seizoen in een wedstrijd tegen FC Utrecht met antihomospreekkoren werd geconfronteerd, gebeurde er namelijk niks. Ook op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena krijgt PSV vaak de leus ‘alle boeren zijn homo’ te horen.

Wedstrijden stilleggen

Het COC pleit dus voor een onomstreden norm: spreekkoren die op welke manier discriminerend zijn, moeten leiden tot het stilleggen van een wedstrijd. “Als je daar serieus werk van maakt, kun je misschien iets bereiken.”

De belangenorganisatie vindt op dit punt de John Blankenstein Foundation, die opkomt voor een veilig sportklimaat voor iedereen, aan zijn zijde. Deze naar een voormalig voetbalscheidsrechter vernoemde stichting stelde afgelopen week dat er tijdens Spakenburg-PSV ingegrepen had moeten worden toen de antihomospreekkoren bleven klinken. De KNVB noemde het een verantwoordelijkheid van de thuisspelende club om in te grijpen bij ongeregeldheden.

COC-woordvoerder Tijsma zegt dat het ‘ontzettend belangrijk’ is dat op scholen ruim aandacht wordt besteed aan acceptatie van onderlinge verschillen. “Jong geleerd is oud gedaan. Iedereen moet van jongs af aan leren dat je met respect moet omgaat met mensen die anders zijn dan jij.”

Ook is het COC warm voorstander van strengere straffen voor misdrijven met een discriminerend motief. GroenLinks en de ChristenUnie hebben daarvoor een initiatiefwetsvoorstel opgesteld.