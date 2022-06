COC: lhbti-vluchtelingen nog altijd afgewezen op grond van geschrapte criteria

In het rapport staat dat een man uit Marokko werd verweten dat hij zich niet heeft verdiept in zijn geaardheid, omdat hij de regenboogvlag niet kent. Beeld Joris van Gennip

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangt het rapport woensdag en wil niet reageren.

Voor het onderzoek zijn veertig dossiers van lhbti-asielzoekers en tientallen rechterlijke uitspraken bestudeerd. Daarin staat dat de IND de geschrapte criteria vervangt door synoniemen. Zo wordt het ‘accepteren’ van de seksuele geaardheid het ‘omarmen’.

Het COC vindt de criteria stereotyperend. “Het wordt tijd om niet langer uit te gaan van universele kenmerken en te erkennen dat er in werkelijkheid een grote diversiteit aan verschillende mensen bestaat.”

Proces van bewustwording

Een van de meest gebruikte criteria is dat elke lhbti-asielzoeker een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ zou moeten doormaken. Zo staat in het rapport dat een analfabete Afghaanse man zes keer is gevraagd naar hoe hij zijn geaardheid heeft geaccepteerd. Zijn asielverzoek wordt uiteindelijk afgewezen, omdat hij zijn proces niet duidelijk heeft uitgelegd.

“Veel lhbti-asielzoekers hebben nooit zo’n proces van bewustwording en zelfacceptatie doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt of kunnen er niet gedetailleerd over vertellen,” zegt een woordvoerder van het COC.

Daarnaast gebruikt de IND andere geschrapte criteria om het verhaal van asielzoekers te toetsen. Zo verwacht de dienst dat vluchtelingen weten wat de wetgeving en de lhbti-cultuur in hun eigen land en in Nederland zijn. In het rapport staat dat een man uit Marokko werd verweten dat hij zich niet heeft verdiept in zijn geaardheid, omdat hij de regenboogvlag niet kent.

Westerse bril

Vier jaar geleden besloot voormalig staatssecretaris Mark Harbers (immigratie) dat de criteria geschrapt moesten worden en dat de IND de seksuele geaardheid van asielzoekers op een andere manier moest toetsen. De dienst heeft volgens het COC bij de beoordeling een westerse bril op en herkent daardoor niet-westerse lhbti-vluchtelingen soms niet.

Het COC gaat woensdag met staatssecretaris Asiel en Migratie Eric Van der Burg (immigratie) in gesprek over het onderzoek. Volgens de belangenorganisatie moet zelfidentificatie vooropstaan bij de ondervragingen. “De focus zou moeten liggen op wat de asielzoeker bij terugkeer vreest.” Ook roept de federatie Van der Burg op om ambtenaren duidelijk te maken dat de criteria niet gebruikt mogen worden.