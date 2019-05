Coalitie opgelucht: slechts één partner nodig in Eerste Kamer

Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen, die maandag zijn gehouden. De 570 leden van Provinciale Staten - die 20 maart door de bevolking zijn gekozen - hebben bepaald wie er de komende vier jaar in de Eerste Kamer mogen plaatsnemen.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie winnen een restzetel nadat enkele Statenleden van VVD en CDA niet op hun eigen partij hebben gestemd, maar op D66 en ChristenUnie. Daarmee komt de coalitie uit op 32 zetels in de senaat: VVD met 12 zetels, CDA met 9 zetels, D66 met 7 zetels en ChristenUnie met 4 zetels.

Coalitie zet kaarten op PvdA

Dankzij de restzetels voor D66 en ChristenUnie kan het kabinet straks kiezen met welke partij ze wil samenwerken om een meerderheid - van minimaal 38 zetels - te halen voor wetten in de Eerste Kamer: met de PvdA (6 zetels), GroenLinks (9 zetels) of Forum voor Democratie (12 zetels).

De uitslag voelt als een overwinning voor het kabinet. De afgelopen maanden is achter de schermen volop onderhandeld om restzetels voor de coalitiepartijen binnen te slepen. De verwachting is dat met de PvdA goed te praten valt, onder meer over steun voor een nieuw pensioenakkoord. Maar ook op andere thema’s, zoals klimaat en onderwijs, kan de PvdA de coalitie nu in haar eentje aan een meerderheid helpen.

In Flevoland stemde een VVD-Statenlid op D66. In Groningen deed een CDA-Statenlid hetzelfde. In de provincie Utrecht ging een CDA-stem naar de ChristenUnie.

PVV’ers stemmen op Forum voor Democratie

Opvallend: in Utrecht hebben de twee PVV-Statenleden op Forum voor Democratie gestemd. De twee PVV’ers keren zich daarmee tegen hun partij en leider Geert Wilders. “We zijn teleurgesteld in hoe de partij zich ontwikkelt en zich niet zal ontwikkelen’’, aldus PVV’er René Dercksen tegen RTV Utrecht. Dercksen noemt de PVV ‘volstrekt stuurloos’.

De proteststemmen hebben Forum geen extra zetel in de Eerste Kamer opgeleverd. Het gevolg is wél dat GroenLinks een zetel is verloren. GroenLinks rekende op 9 zetels, maar dat zijn er nu 8 geworden. “Ik moet constateren dat rechts elkaar toch iets meer gunt’’, reageert GroenLinks-leider Jesse Klaver. Volgens Klaver is er ‘onwijs gegoocheld’ met de restzetels.

