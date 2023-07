Coalitie Noord-Holland presenteert plannen: BBB én GroenLinks doen water bij de wijn

Het provinciehuis van Noord-Holland. Beeld Jakob van Vliet

Iets meer dan drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen is er witte rook in Noord-Holland, waar verkiezingswinnaar BBB samen met VVD, GroenLinks en PvdA een coalitie gaat vormen. In de tuin van het provinciehuis presenteerden de partijen donderdag hun coalitieakkoord, met als motto ‘Verbindend vooruit’.

Verkenners Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders stellen dat er ‘stevige gesprekken gevoerd zijn en scherp onderhandeld is’ en dat dit heeft geleid tot een ‘helder en stevig coalitieakkoord’. De Noord-Hollandse BBB-leider Ingrid de Sain had een pakketje streekproducten meegenomen om ‘de kanjers van de andere partijen’ te feliciteren.

Noord-Holland is daarbij de tiende provincie waar een bestuur gevormd is en het duidelijk is dat verkiezingswinnaar BBB de andere partijen tegemoet is gekomen. Want hoewel de partijen niet verwachten dat het de komende vier jaar nodig is, staat expliciet opgeschreven dat onteigening van boeren in het ultieme geval tot de mogelijkheden behoort als boeren volledig schadeloos gesteld worden. Tijdens de verkiezingen was dit nog een breekpunt voor BBB.

Windmolens

VVD en in mindere mate BBB hebben daarnaast moeten inschikken als het gaat om de plaatsing van windmolens op land en bij gemeentegrenzen, dat onder voorwaarden mogelijk blijft. Maar zei VVD’er Klaas-Jeroen Terwal bij de presentatie: “Eerst wordt gekeken naar industrieterreinen en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden worden zwaar gewogen.”

Tegelijkertijd hebben GroenLinks en PvdA ook water bij de wijn gedaan, bijvoorbeeld rond Tata Steel. Waar GroenLinks de meest vervuilende onderdelen per direct wilde sluiten, wordt nu geschreven dat het ‘zo snel mogelijk’ moet gebeuren, uiterlijk 2029. Ook staat de provincie ‘open voor het gesprek over een nieuw Tata Steel dat bijdraagt aan een verdere verbetering van de leefomgeving’. Op termijn is volgens het provinciaal bestuur geen plek voor vervuilende industrie in Noord-Holland.

Formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders op de voorgrond, achter hen de onderhandelaars van de vier partijen. Beeld Het Parool

Daarnaast accepteert GroenLinks 30 procent sociale huur in plaats van de gewenste 40 procent bij het bouwen van nieuwe woningen, en onder voorwaarden wordt buitenstedelijk bouwen ook mogelijk.

Dat de partijen er toch uit zijn gekomen komt ook omdat veel afspraken nog niet dichtgetimmerd zijn. Pijnpunten, zoals onteigening, worden weliswaar benoemd maar allemaal ‘onder voorwaarden’ die nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Zo wordt gesteld dat rond de plaatsing van windmolens ‘voldoende draagvlak’ moet zijn. Ook moeten bewoners een grotere rol krijgen in de uitwerking van plannen om draagvlak te creëren, onder meer via een experiment met een burgerpanel.

Pril vertrouwen

Aan de nieuw voorgedragen bestuurders de taak om het pril opgebouwde vertrouwen van partijen die ver uit elkaar liggen de komende maanden verder uit te bouwen. Het college zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk bestaan uit vier gedeputeerden: Esther Rommel (VVD), Rosan Kocken (GroenLinks), Jeroen Olthof (PvdA) en Jelle Beemsterboer (BBB). Dat zijn er twee minder dan de afgelopen collegeperiode. “Ook wij moeten de broekriem aanhalen,” aldus BBB-voorvrouw Ingrid de Sain.

De benoeming van Beemsterboer, die eerder deze week al uitlekte, leidde tot grote woede bij CDA Noord-Holland. Beemsterboer was tot en met vorige week nog vicevoorzitter van CDA Schagen, was eerder wethouder voor de partij en voerde actief campagne voor het CDA bij de verkiezingen, maar is nu dus overgestapt naar BBB.

Het kersverse bestuur zal overigens de hand op de knip moeten houden. Gesteld wordt dat jaarlijks 3 miljoen euro bezuinigd moet worden en de wegenbelasting verhoogd wordt. Tegelijkertijd wil het college flink investeren in bereikbaarheid, zoals het OV op het platteland en in de stad.